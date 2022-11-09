Впервые в истории Украины: глава МИД Кулеба прибыл в Камбоджу
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прибыл в Камбоджу, это первый в истории Украины визит
Об этом сообщает спикер МИД Олег Николенко в Facebook.
"Кулеба прибыл в Пномпень в рамках первого в истории визита министра иностранных дел Украины в Камбоджу. Украина впервые примет участие в саммите АСЕАН - мощном объединении 10 стран Юго-Восточной Азии", - говорится в сообщении.
Согласно информации, Украина станет первой страной Центральной Европы, которая присоединится к Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии. Присоединение принесет украинскому государству, бизнесу и гражданам конкретные политические, военные, экономические и культурные выгоды.
- Премьер-министр Камбоджи Гуг Сен пообещал направить в Украину саперов для помощи в обучении военных ВСУ.
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