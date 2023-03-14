Об этом Кулеба написал в Facebook.

"Открытый поиск послов - это возможность для системы расширить горизонты, и возможность для достойных кандидатов попробовать себя там, куда раньше можно было попасть только через закрытые институционные механизмы. Я впервые в истории украинской дипломатии открываю дверь, чтобы каждый имел равные возможности попытаться стать сильным менеджером, которые сейчас так нужны нашей стране в мире", – написал Кулеба.

Министр пояснил, что такое решение обусловлено нехваткой работников.

"Желающих много, а готовых качественно выполнять такую сложную работу - единицы. Найти человека, который будет отвечать критериям и требованиям, будет знать языки, будет способен дать результат - очень непросто. Проблема кадрового голода сейчас хорошо знакома не только государственным институтам, но и частному сектору. МИД постоянно ищет новых сильных кандидатов внутри дипломатической службы и внешне на ответственные должности. Особенно сложно с поиском кандидатов на должности Послов. Ищу их в дипломатической системе. Ищу в бизнес-среде. Ищу среди ученых. Но растут и темпы нашей дипломатической экспансии, в частности в Африке. Поэтому более двух десятков стран до сих пор без послов. Единственный способ ускорить эти процессы - принимать нестандартные решения", - написал Кулеба.

Министр также рассказал об отборе кандидатов.

"Я убежден, что в Украине есть сильные и профессиональные люди. Проблема лишь в том, что либо а) мы их еще не нашли, либо б) они сами еще не узнали о возможности взяться за сверхсложную, но очень необходимую работу посла Украины. Поэтому мы идем на беспрецедентный шаг - создаем открытый механизм, позволяющий и дипломатам изнутри системы, и людям снаружи предложить свою кандидатуру на должность посла. Соответствующая страница уже создана на сайте МИД в разделе "Вакансии". Я знаю, что мы получим тысячи заявок. Знаю, что подавляющее большинство не будет отвечать требованиям ни должности, ни времени. Наша задача будет в том, чтобы в море воды найти драгоценную каплю, которая подпитает дипломатическую службу. Поэтому каждый кандидат, в котором мы увидим потенциал, будет проходить тщательную, репутационную, безопасностную, коммуникационную и другие проверки", – написал Кулеба.

При этом министр отметил, что шанс получить дипломатическую должность выше в случае подачи заявки на работу в странах Африки и добавил, что при равных способностях предпочтет женщин.

"Особый фокус сейчас на странах Африки. Подача в эти страны автоматически повышает шансы. Кроме того, при условии равных профессиональных показателей я буду отдавать предпочтение женщинам. Просто потому что дипломатия была много десятилетий несправедлива по поводу карьерного роста женщин", - написал Кулеба. .

Министр также анонсировал назначение послов в Китае, Индии и Бразилии.

"Напоследок: вы можете обратить внимание, что среди перечня стран нет Китая, Индии и Бразилии. И будете правы. Это потому, что я уже внес на рассмотрение президента Украины кандидатуры послов в этих странах. Вы узнаете их имена после обнародования соответствующих указов. Скажу только, что в такие особые страны мы планируем отправить специалистов с опытом государственной работы уровня министров и заместителей министров. Итак, заходите на сайт МИД и смотрите раздел "Вакансии". В настоящее время 21 страна Европы, Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Южного Кавказа и Юго-Восточной Азии. Анализируйте, взвешивайте, принимайте решение. С лучшими из лучших свяжется HR-служба МИД.", - написал Кулеба.