Впервые в истории: украинские парашютисты станцуют в небе гопак к годовщине Независимости
К 30-й годовщине Независимости 14 парашютистов станцуют в небе гопак
Об этом сообщила менеджеру проекта Марина Моисеенко, передает Укринформ .
Следовательно, подобное действо станет первым в истории Украины.
"Команда из 150 участников из Запорожья и других уголков страны получила возможность реализовать уникальный показательное выступление по случаю 30-летия Украины - "Украинский гопак - на земле и в небе". ПУ "Новый театр" как главный организатор проекта подписал главную соглашение с Украинским культурным фондом ", - сообщила она.
По словам Моисеенко, уникальность события заключается в сочетании обычного и воздушного танцев "Гопак".
Событие запланировано на 21 августа. Она состоится на аэродроме в селе Майское.
- Напомним, президент Владимир Зеленский представил план празднования Дня Независимости Украины.
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