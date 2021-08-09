Впервые в истории: украинские парашютисты станцуют в небе гопак к годовщине Независимости

Об этом сообщила менеджеру проекта Марина Моисеенко, передает Укринформ .

Следовательно, подобное действо станет первым в истории Украины.

"Команда из 150 участников из Запорожья и других уголков страны получила возможность реализовать уникальный показательное выступление по случаю 30-летия Украины - "Украинский гопак - на земле и в небе". ПУ "Новый театр" как главный организатор проекта подписал главную соглашение с Украинским культурным фондом ", - сообщила она.

По словам Моисеенко, уникальность события заключается в сочетании обычного и воздушного танцев "Гопак".

"Пока на земле украинский народный танец будет исполнять запорожский ансамбль "фокусов", в небо самолеты поднимут четырнадцать профессиональных парашютистов, которые в прыжке, вместе с танцорами на земле, должны выполнить элементы гопака и построить в свободном падении фигуры: цифру "30" и "Сердце". Так решили признаться в любви Украине. Во время приземления парашютисты буксируватимуть большой государственный флаг. После состоится воздушное шоу самолетов с дымами ", - отметила организатор. Событие запланировано на 21 августа. Она состоится на аэродроме в селе Майское. Напомним, президент Владимир Зеленский представил план празднования Дня Независимости Украины.

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