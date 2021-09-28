Впервые в истории: цена газа в Европе превысила $1000 за 1 тыс. кубометров

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .



"Цена газа в Европе впервые в истории вырвалась отметки в $1000/тыс. куб. м и уже достигла $1032", - сообщает агентство со ссылкой на данные биржи ICE Futures.



В агентстве отметили, что цена газа в Европе официально преодолела предыдущий исторический максимум, установленный в марте 2018 года, когда Европу накрыл холодный фронт "зверь с Востока". Однако прошлый рекорд был установлен в конце зимы, а отопительный сезон 2021/22 - еще не начался.



Цена в Европе подскочила вслед за ценами в Азии - октябрьский фьючерс на азиатский спотовый СПГ-индекс JKM Platts накануне прибавил сразу $60 и достиг $ 1042/тыс. кубометров. Европа в условиях общего дефицита поставок газа вынуждена конкурировать за СПГ с премиальным рынком Азии.



В ИФ напомнили, что цена котировок на газ в Европе в последнее время неразрывно связана с ценами на акции Газпрома.



Отмечается, что цена ближайшего - октябрьского - фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures утром во вторник достигла 82,245 евро/МВт-ч, или $1030/тыс. куб.м.



В агентстве также отметили, что исторический рекорд цены контракта "на день вперед" на TTF зафиксирован 1 марта 2018 - 76 евро/МВт-ч, или $969/тыс. куб.м.

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