Впервые в истории страны: Минобороны получило от СБУ изъятое оружие на 1 млрд грн

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



“Учитывая ситуацию в государстве, следователи спецслужбы подготовили соответствующее ходатайство: Министерство обороны согласилось принять это военное имущество на баланс, а суд и правительство санкционировали передачу. Это первый подобный случай в истории Украины”, - говорится в сообщении.



В ходе обысков СБУ изъяла и передала Минобороны вооружение общим весом более 500 тонн. Это, в частности:

оружие (гранатометы);

боеприпасы (мины и выстрелы к гранатометам);

взрывчатые вещества (тротил);

36 ракет 5В27Д (входят в состав зенитного ракетного комплекса "Печора") и сопутствующее оборудование к ним;

детали к огнестрельному нарезному оружию;

двигатели и комплектующие к авиационной технике (вертолетов Ми-24, самолетов типа "Су" и "МиГ");

комплектующие к бронетанковой технике (БМП, БРДМ, БТР, танкам), зенитно-ракетным комплексам и системам залпового огня;

фосфорные и соляные кислоты.

Как отмечает СБУ, российские государственные компании использовали территорию Украины для транзита товаров военного назначения и накапливали их на территории Украины, но не как военное имущество, а как техническое имущество общего пользования. Служба безопасности открыла по этому факту уголовное производство.СБУ установила, что документов о легальном ввозе и хранении военной продукции у российских компаний не было.