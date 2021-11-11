Впервые в истории страны: Минобороны получило от СБУ изъятое оружие на 1 млрд грн
Впервые в истории Украины Служба безопасности передала Минобороны арсенал вооружения общей стоимостью 1 млрд грн, который контрразведка изъяла во время спецопераций
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
“Учитывая ситуацию в государстве, следователи спецслужбы подготовили соответствующее ходатайство: Министерство обороны согласилось принять это военное имущество на баланс, а суд и правительство санкционировали передачу. Это первый подобный случай в истории Украины”, - говорится в сообщении.
В ходе обысков СБУ изъяла и передала Минобороны вооружение общим весом более 500 тонн. Это, в частности:
- оружие (гранатометы);
- боеприпасы (мины и выстрелы к гранатометам);
- взрывчатые вещества (тротил);
- 36 ракет 5В27Д (входят в состав зенитного ракетного комплекса "Печора") и сопутствующее оборудование к ним;
- детали к огнестрельному нарезному оружию;
- двигатели и комплектующие к авиационной технике (вертолетов Ми-24, самолетов типа "Су" и "МиГ");
- комплектующие к бронетанковой технике (БМП, БРДМ, БТР, танкам), зенитно-ракетным комплексам и системам залпового огня;
- фосфорные и соляные кислоты.
Как отмечает СБУ, российские государственные компании использовали территорию Украины для транзита товаров военного назначения и накапливали их на территории Украины, но не как военное имущество, а как техническое имущество общего пользования. Служба безопасности открыла по этому факту уголовное производство.
СБУ установила, что документов о легальном ввозе и хранении военной продукции у российских компаний не было.
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