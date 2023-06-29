Об этом информирует Reuters .

"Построенный внутри страны корвет INS Kirpan покинул восточное побережье Индии в среду", – сообщили в военно-морском флоте.

Корвет имеет на вооружении пушки разной дальности, ракетницы и ракеты класса "земля-земля".

ВМС Индии заявили, что подарок корвета Вьетнаму показывает желание Индии помочь своим друзьям в укреплении их обороноспособности и возможностей.

Впервые Индия дарит военный корабль граничащей с Китаем стране и спорит с ним за территории в Южнокитайском море.

"Это первый случай передачи Индией полностью готового к эксплуатации корвета любому дружественному иностранному государству", - говорится в сообщении военно-морских сил страны.

Индия ранее даровала меньшие суда и военное оборудование странам, таким как Мальдивы и Маврикий, а также подлодка Мьянмы.