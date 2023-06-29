Впервые в истории страны: Индия подарила военный корабль Вьетнаму
Индия дарит Вьетнаму свой ракетный корвет Kirpan, бывший в использовании военно-морских сил с 1991 года. Это первый подобный случай в истории страны
Об этом информирует Reuters .
"Построенный внутри страны корвет INS Kirpan покинул восточное побережье Индии в среду", – сообщили в военно-морском флоте.
Корвет имеет на вооружении пушки разной дальности, ракетницы и ракеты класса "земля-земля".
ВМС Индии заявили, что подарок корвета Вьетнаму показывает желание Индии помочь своим друзьям в укреплении их обороноспособности и возможностей.
Впервые Индия дарит военный корабль граничащей с Китаем стране и спорит с ним за территории в Южнокитайском море.
"Это первый случай передачи Индией полностью готового к эксплуатации корвета любому дружественному иностранному государству", - говорится в сообщении военно-морских сил страны.
Индия ранее даровала меньшие суда и военное оборудование странам, таким как Мальдивы и Маврикий, а также подлодка Мьянмы.
- Напомним, в начале января военные Китая заявили , что провели вторые за месяц боевые учения вокруг Тайваня. 28 их самолетов 8 января залетели в зону противовоздушной обороны Тайваня.
- 14 января Индонезия развернула военный корабль в Южнокитайском море, так будет происходить наблюдение за китайской береговой охраной.
- В феврале корабль береговой охраны Китая направил лазер военного класса на часть экипажа филиппинского судна в спорных водах Южнокитайского моря.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.74
Покупка 36.74Продажа 37.46
-
EUR
Покупка 40.38Продажа 41.24
- Актуальное
- Важное