Впервые в истории США: жена Байдена будет работать вне Белого дома

Об этом сообщает AP .

Байден вновь будет очно преподавать в общественном колледже Северной Вирджинии, где она работает с 2009 года. До этого она преподавала английский дистанционно из Белого дома.

"Есть некоторые вещи, которые нельзя заменить, и я не могу дождаться, когда вернусь в аудиторию", - заявила она.

Ранее первые леди США не работали вне Белого домома. Обычно они выполняли роль хозяйки Белого дома. Некоторые первые леди США выступали в роли специальных послов.