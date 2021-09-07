Впервые в истории США: жена Байдена будет работать вне Белого дома
Супруга президента США Джил Байден впервые в истории страны станет первой леди с работой на полный рабочий день вне Белого дома
Об этом сообщает AP .
Байден вновь будет очно преподавать в общественном колледже Северной Вирджинии, где она работает с 2009 года. До этого она преподавала английский дистанционно из Белого дома.
"Есть некоторые вещи, которые нельзя заменить, и я не могу дождаться, когда вернусь в аудиторию", - заявила она.
Ранее первые леди США не работали вне Белого домома. Обычно они выполняли роль хозяйки Белого дома. Некоторые первые леди США выступали в роли специальных послов.
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