Впервые в истории Саудовская Аравия отправит женщину в космос
В 2023 году Саудовская Аравия впервые в истории отправит женщину-астронавта в космическую миссию
Об этом сообщает France 24 .
Это еще одно усилие королевства изменить ультраконсервативный имидж.
Райяна Барнави присоединится к своему земляку Али Аль-Карни в 10-дневной миссии на Международной космической станции. Они улетят на МКС на борту космического корабля SpaceX Dragon в рамках миссии частной космической компании Axiom Space уже этой весной.
Борт с ними будут делить бывший астронавт NASA Пегги Витсон, которая совершит свой четвертый полет на МКС, и бизнесмен из Теннесси Джон Шоффнер, он будет пилотом.
Экипаж Ax-2 будет запущен на МКС ракетой SpaceX Falcon 9 со стартового комплекса 39A Космического центра NASA им. Кеннеди во Флориде.
Издание отмечает, что Саудовская Аравия пойдет по следам ОАЭ, которые в 2019 году стали первой арабской страной, отправившей одного из своих граждан в космос. Астронавт Хаззаа аль-Мансури провел на МКС восемь дней. Другой эмиратский астронавт, Султан аль-Неяди, также совершит путешествие на космическую станцию в конце этого месяца. Он станет первым арабским астронавтом, который проведет шесть месяцев в космосе, когда отправится на МКС.
- 1 февраля два астронавта NASA в прямом эфире вышли в открытый космос . Это было второй раз в 2023 году.
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