Впервые в истории празднования независимости Израиля зажгла Факел диаспоры гражданка Украины - директор Сумского еврейского фонда
Елизавета Шерстюк, директор Сумского еврейского фонда "Хесед-Хаим", рассказала, что имела честь быть избранной для выступления на церемонии празднования независимости Израиля и 4 мая на украинском языке она говорила от имени всех тех, кто помогал, как она в Сумах, вывозить людей из опасных городов во время активных боевых действий
Об этом она рассказала в эфире телеканала "Еспресо".
Впервые в истории празднования дня независимости Израиля участвовала не гражданка Израиля, эта честь была предоставлена гражданке Украины из города Сумы, Елизавете Шерстюк, которая в начале марта при поддержке сотрудников фонда " Хесед-Хаим " вывезла из опасного города около 200 человек.
"Известно, что было очень много претендентов из диаспор разных стран для выступления на праздничной церемонии. Ранее организаторы приняли решение, что в этом году все-таки присутствует один представитель из диаспоры на торжественном празднике и избрали именно меня потому, что наша община вывезла много евреев из города Сумы" – отметила Елизавета Шерстюк.
Директор фонда отметила, что в Украине очень много людей, евреев и не евреев, помогающих людям выезжать из попавших под обстрелы городов.
"Я считаю, что я была, как представитель всех тех, кто сейчас помогает людям. И когда меня спросили, на каком языке я буду говорить на церемонии, то я ответила, что только на украинском" – добавила госпожа Елизавета.
Госпожа Шерстюк вспомнила, как было трогательно, когда после ее речи подходили люди и говорили, что гордятся и поддерживают Украину.
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