Впервые в истории празднования независимости Израиля зажгла Факел диаспоры гражданка Украины - директор Сумского еврейского фонда

Об этом она рассказала в эфире телеканала "Еспресо".



Впервые в истории празднования дня независимости Израиля участвовала не гражданка Израиля, эта честь была предоставлена гражданке Украины из города Сумы, Елизавете Шерстюк, которая в начале марта при поддержке сотрудников фонда " Хесед-Хаим " вывезла из опасного города около 200 человек.



"Известно, что было очень много претендентов из диаспор разных стран для выступления на праздничной церемонии. Ранее организаторы приняли решение, что в этом году все-таки присутствует один представитель из диаспоры на торжественном празднике и избрали именно меня потому, что наша община вывезла много евреев из города Сумы" – отметила Елизавета Шерстюк.



Директор фонда отметила, что в Украине очень много людей, евреев и не евреев, помогающих людям выезжать из попавших под обстрелы городов.



"Я считаю, что я была, как представитель всех тех, кто сейчас помогает людям. И когда меня спросили, на каком языке я буду говорить на церемонии, то я ответила, что только на украинском" – добавила госпожа Елизавета.



Госпожа Шерстюк вспомнила, как было трогательно, когда после ее речи подходили люди и говорили, что гордятся и поддерживают Украину.

Ранее из города Сумы 8 марта удалось эвакуировать мирных жителей

Также 15 мартазеленые коридоры в Сумской области будут действовать из городов Сумы, Конотоп, Шостка, Тростянец и Лебедин.

5 мая в День независимости Израиля произошел теракт : минимум три человека погибли, еще трое - ранены

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