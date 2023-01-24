Впервые в истории "Оскара": украинский фильм стал номинантом кинопремии
Лента "Дом из заноз" вошла в финальный список номинантов на премию "Оскар" в категории "Лучший полнометражный документальный фильм"
Полный список номинантов во всех категориях обнародован на сайте кинопремии.
Впервые в истории Украины фильм из Украины "Дом из заноз" стал номинантом на премию "Оскар" как лучший полнометражный документальный фильм. Лента создана в копродукции Дании, Украины, Швеции и Финляндии при поддержке Госкино Украины.
Режиссером фильма об украинских детях, живущих в приюте рядом с линией фронта, выступил Симон Леренг Вильмонт (Дания). Азад Сафаров стал вторым режиссером и линейным продюсером.
В фильме показаны истории детей из особого детского дома на востоке Украины. Героями ленты также стали несколько воспитателей, которые в условиях войны с Россией пытаются создать малышам безопасное пространство у линии фронта.
Победители "Оскара 2023" будут объявлены на церемонии награждения, которая состоится в Лос-Анджелесе 12 марта. Ведущим станет американский комик и телеведущий Джимми Киммел.
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