Впервые в истории: над Варшавой разворачивают систему противоракетной обороны
Министр нацобороны Польши Мариуш Блащак объявил о развертывании над Варшавой системы противоракетной обороны на основе Patriot. Дежурства стартуют уже 6 октября
Об этом пишет PAP .
В аэропорту варшавского района Бемово Блащак встретился с солдатами
37-й эскадрильи зенитно-ракетных средств, которые начнут дежурство на
элементах противовоздушной системы Patriot
"Мы участвуем в историческом событии, новаторском событии. Впервые в истории Варшава получает противоракетную защиту", - сказал министр.
"Я возобновил противовоздушную оборону после длительного перерыва, но впервые в
истории противоракетная оборона использует очень современную технику – я думаю, самую современную технику в мире, то есть систему Patriot. Завтра начинаются дежурства", - добавил Блащак.
- О том, что польские власти работают над тем, чтобы их сухопутная армия стала самой большой в Европе , писал The Telegraph еще в марте. Тогда отмечалось, что российское вторжение в Украину заставило Польшу совершить настоящую революцию в оборонном секторе. Поляки планируют тратить 4% ВВП на армию – этот показатель вдвое превышает нормативы НАТО.
- 27 мая министр обороны Польши Мариуш Блащак подписал документ об увеличении численности польской армии почти в два раза.
- 15 августа в Варшаве провели самый большой за 30 лет военный парад ко Дню польской армии - на нем продемонстрировали новые и модернизированные образцы техники.
- В сентябре министр нацобороны Польши Блащак подтвердил, что Варшава планирует создать мощную сухопутную армию в Европе.
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