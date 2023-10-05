Впервые в истории: над Варшавой разворачивают систему противоракетной обороны

Об этом пишет PAP .

В аэропорту варшавского района Бемово Блащак встретился с солдатами

37-й эскадрильи зенитно-ракетных средств, которые начнут дежурство на

элементах противовоздушной системы Patriot

"Мы участвуем в историческом событии, новаторском событии. Впервые в истории Варшава получает противоракетную защиту", - сказал министр.

"Я возобновил противовоздушную оборону после длительного перерыва, но впервые в

истории противоракетная оборона использует очень современную технику – я думаю, самую современную технику в мире, то есть систему Patriot. Завтра начинаются дежурства", - добавил Блащак.