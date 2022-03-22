Впервые в истории город Киев стал "почетным гражданином" Парижа
Мэрия Парижа проголосовала за присвоение Киеву "почетного гражданства", впервые предоставив этот статус городу
Об этом сообщила в Twitter мэр Парижа Анн Идальго.
"Этим отличием, которое впервые дается городу, Париж выражает свою дружбу и поддержку украинской столице, которая борется за свою свободу", - написала она.
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