Впервые в истории Европы: в Исландии выбрали парламент, в котором будут преобладать женщины

Об этом сообщает Радио Свобода .

В однопалатный парламент (63 мест) были выбраны 33 женщины.

Согласно данным Межпарламентского союза, только Руанда, Куба и Никарагуа имеют больше женщин, чем мужчин в парламенте, тогда как Мексика и ОАЭ распределение 50/50.

В Исландии нет квоты на женское представительство, однако определенные партии устанавливают квоту на женщин-кандидатов.

Большинство голосов получила правящая коалиция. В ее состав входят "Лево-зеленое движение" премьера Катрин Якобсдоуттир, консервативная "Партия независимости" и право-центристская "Прогрессивная партия".

Вместе эти три партии получают 37 из 63 мест в парламенте по сравнению с 33 местами на прошлых выборах.