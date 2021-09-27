Впервые в истории Европы: в Исландии выбрали парламент, в котором будут преобладать женщины
В парламенте Исландии по итогам голосования, будет больше женщин, чем мужчин
Об этом сообщает Радио Свобода .
В однопалатный парламент (63 мест) были выбраны 33 женщины.
Согласно данным Межпарламентского союза, только Руанда, Куба и Никарагуа имеют больше женщин, чем мужчин в парламенте, тогда как Мексика и ОАЭ распределение 50/50.
В Исландии нет квоты на женское представительство, однако определенные партии устанавливают квоту на женщин-кандидатов.
Большинство голосов получила правящая коалиция. В ее состав входят "Лево-зеленое движение" премьера Катрин Якобсдоуттир, консервативная "Партия независимости" и право-центристская "Прогрессивная партия".
Вместе эти три партии получают 37 из 63 мест в парламенте по сравнению с 33 местами на прошлых выборах.
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