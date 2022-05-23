Впервые в истории число беженцев в мире превысило 100 млн

Об этом идет речь на сайте ООН.

"Сто миллионов – это трезвящая и тревожащая цифра. Это – рекорд, который никогда не следовало устанавливать", – цитирует сайт Верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

"Эта статистика должна служить тревожным звонком для разрешения и предотвращения разрушительных конфликтов, прекращения преследований и устранения основных причин, заставляющих невинных людей покидать свои дома", - говорится в его заявлении.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, количество вынужденно перемещенных людей во всем мире выросло до 90 миллионов к концу 2021 года из-за новых волн насилия или продолжительного конфликта в таких странах, как Эфиопия, Буркина-Фасо, Мьянма, Нигерия, Афганистан и Демократическая Республика Конго.

Война в Украине заставила 8 миллионов человек покинуть свои дома, а 6 миллионов покинуть страну. 100 миллионов человек, вынужденно перемещенных по всему миру, составляют 1% населения планеты.

Беженцы из Мариуполя через Россию добрались до Ирландии.

В настоящее время в Италии находятся около 120 тыс. беженцев из Украины.

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