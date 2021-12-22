Впервые в истории Берлином будет руководить женщина

Об этом сообщает ЕП .



После присяги Гиффай назначила 10 сенаторов – чиновников земли Берлин. В сенат вошли семь женщин. Это больше, чем когда-либо раньше.



Гиффай – уже третья подряд представительница социал-демократов во главе правительства Берлина. Ее предшественник и однопартиец Михаэль Мюллер возглавлял Берлин семь лет. На выборах в сентябре его избрали депутатом Бундестага.

В 2020 году ее обвиняли в плагиате при написании кандидатской диссертации. Из-за скандала Гиффай отказалась от степени, а в мае ушла в отставку с должности министра по делам семьи. Несмотря на это, СДПГ победила на выборах в Берлине.