Впервые в Европе: правительство Эстонии разработало механизм конфискации замороженных активов РФ в пользу Украины
Правительство Эстонии первым в Европе одобрило основы использования замороженных в стране российских активов для поддержки Украины
Об этом заявил Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, пишет ERR.
Отмечается, что Эстония стала первой европейской страной, разработавшей такое правовое решение.
"Европейский союз работает над поиском этого юридического варианта, но мы подготовили юридическое решение, при котором мы можем использовать замороженные активы России как страны-агрессора и использовать их в качестве компенсации для нужд восстановления Украины", - заявил Цахкна.
По его словам, МИД в ближайшее время внесет в правительство проект соответствующей поправки в закон.
- Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил , что в США зарегистрировали законопроект о конфискации и передаче Украине как репараций активов РФ.
- Также в июне 2022 года сенат Канады одобрил законопроект премьер-министра Трюдо, предусматривающий возможность конфискации российских активов.
- В январе Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли пообещал , что британское правительство будет внимательно изучать канадскую модель ареста находящихся под санкциями активов российских олигархов и использование этих средств для помощи Украине
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