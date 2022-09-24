Впервые украинские военные сбили иранский ударный дрон "Мохаджер-6"
Впервые украинские зенитчики сбили иранский многоцелевой ударный дрон "Мохаджер-6"
Об этом сообщила Одесский горсовет в телеграме.
"Впервые в Украине зенитчиками воздушного командования "Юг" сбит многоцелевой ударный беспилотный летательный аппарат иранского производства Mohajer-6 ("Мохаджер-6")", - отметили в ведомстве.
Дрон предназначен для проведения разведки, наблюдения, рекогностирования (разведка, которую проводят командиры и офицеры штабов, – ред.) и огневого поражения.
- В конце августа Иран отправил России первую партию ударных беспилотников. После этого США ввели санкции против Ирана.
- 13 сентября стало известно, что украинские воины впервые сбили ударный беспилотник.
- Позже, 22 сентября ВСУ сбили на Николаевщине сразу четыре иранских беспилотника.
- 23 сентября россияне атаковали беспилотниками Одессу, в результате чего погиб мирный житель. В этот же день Украина выгнала посла Ирана из-за использования российской армией иранских дронов-камикадзе.
- 24 сентября советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк прокомментировал передачу России иранских беспилотников, назвав ее поддержкой убийства украинцев.
- В Иране заявили, что сожалеют о решении Украины про снижение уровня связей из-за сообщений о поставках иранских беспилотников в Россию
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