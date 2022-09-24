Об этом сообщила Одесский горсовет в телеграме.

"Впервые в Украине зенитчиками воздушного командования "Юг" сбит многоцелевой ударный беспилотный летательный аппарат иранского производства Mohajer-6 ("Мохаджер-6")", - отметили в ведомстве.

Дрон предназначен для проведения разведки, наблюдения, рекогностирования (разведка, которую проводят командиры и офицеры штабов, – ред.) и огневого поражения.

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