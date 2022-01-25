"Впервые столько внимания уделяется защите Украины и Европы и наказанию РФ": аналитик Юсов о единстве ЕС, НАТО и США на фоне российской агрессии
Директор Школы ответственной политики Андрей Юсов считает, что РФ пытается показать раскол Запада по вопросу защиты Украины
Об этом он сказал в "Большом эфире Василия Зимы" на Еспресо.TV.
"Такое единство есть. И, возможно, впервые за 8 лет российской гибридной агрессии наконец-то есть глобальное единство. Разумеется, все равно, есть разногласия в оценках. Германия, которая все равно отказывается поставлять оружие. Но тем не менее, впервые за это время, столько внимания уделяется защите Украины и Европы и наказанию России за возможное вторжение и нарушение международного права. Здесь голос ЕС, НАТО и США един", - заявил Юсов.
По его мнению, понимая это, Россия пробует раскрыть все свои "консервы", показать раскол.
"Это делают те фигуры, которые не являются ключевыми и те карты, которые не являются козырными. Если мы говорим о Хорватии – это парламентская республика и заявления президента – это все равно, что заявления президента Германии или фрика (президента Чехии, – ред) Земана "Договорился до того, что Чехия возможно отправит солдат в Украину. Такие заявления фриковых политиков будут продолжаться и дальше. В запасе Путина еще есть "русские консервы", - добавил аналитик.
Он отметил, что стратегически – это ни на что не влияет.
"Здесь велика ответственность украинского истемблишмента. Можно давать разные оценки по вторжению. В конце концов, здесь ключевая оценка разведки. Здесь украинская разведка и разведка союзников дают примерно одинаковые оценки. Очень важно, чтобы украинские политики, особенно представители власти, говоря о том, что вторжения не будет и это все нагнетание, спекуляция или паника, не говорили это словами Скабеевой и российских пропагандистов", - сказал Юсов.
По его словам, Украина должна объяснять, что готова к развитию событий.
"Работа Лаврова – оправдаться за передвижение российских войск. Работа Пескова – объяснить, почему Россия не собирается нападать. А работа Украины и украинской власти – не просто объяснить, что все под контролем, а все так потому, что мы будем биться и мы готовы. В этом и есть успокаивающий момент", - подытожил аналитик.
- Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что Украине не место в НАТО, а в случае эскалации агрессии РФ Загреб максимально дистанцируется от событий.
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