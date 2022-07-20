Об этом сообщает эстонский русскоязычный канал "Можем объяснить", проанализировав публикации Росстата с марта по май 2022 года.

За три месяца в РФ родилось 318,3 тыс. детей. А за аналогичный период 2021 года на свет появилось 345,7 тыс. человек. В общей сложности жители страны стали меньше рожать с начала 2022 года (разница составила 31 тыс. человек), но наибольшее резкое падение пришлось именно на военные месяцы. Худший показатель зафиксирован в Псковской области – там падение рождаемости составило 22%.

В апреле в стране был зарегистрирован антирекорд – родилось менее 100 тыс. детей, впервые со времен Второй Мировой войны.

Независимый демограф Алексей Ракша в разговоре с МО предположил, что на это могут быть две причины: отъезд будущих матерей из России и последствия коронавируса, а точнее вакцинации.

"Как раз в июле прошлого года у нас был настоящий всплеск числа вакцинированных. Поэтому могло быть резкое падение зачатия, что и сказалось на апрельской статистике", - сказал Ракша.

Он добавил, что происходящее является лишь спадом — настоящий провал из-за рождаемости демограф ожидает в следующем году.

"Необходимо напомнить, что количество женщин активного детородного возраста сокращается примерно на 3% в год. Поэтому спад рождаемости можно оценить как 5%", - подытожил Ракша.

Как следует из данных Росстата, за три месяца войны россияне также стали чаще разводиться. Так, с марта по май в стране зарегистрировано 172,3 тыс. разводов, а за аналогичный период 2021-го – 166,3 тыс. разводов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb