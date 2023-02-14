Впервые со времен холодной войны Россия выводит в море корабли с ядерным оружием, - разведка Норвегии.
Российские корабли впервые за последние 30 лет начали выходить в море с тактическим ядерным оружием на борту
Об этом говорится в отчете норвежской разведки.
В Норвегии убеждены, что это может привести к понижению порога ядерной эскалации в случае столкновения России и НАТО.
Как отмечается в докладе, в советское время военные корабли Северного флота регулярно выходили в море с тактическим ядерным оружием, однако со времен холодной войны о подобных случаях известно не было.
"Основная часть ядерного потенциала размещена на подлодках и надводных кораблях Северного флота", - говорится в докладе разведслужбы. Ведомство отмечает, что тактическое ядерное оружие может представлять особо серьезную угрозу в сценариях потенциального противостояния России и НАТО.
В октябре 2022 года были опубликованы спутниковые снимки, свидетельствовавшие о том, что Россия разместила у границы с Норвегией стратегические бомбардировщики, способные нести ядерное оружие – самолеты Ту-160 и Ту-95.
- Напомним, расследователь Bellingcat Грозев назвал маловероятным ядерный удар РФ по Украине, но предположил возможность его нанесения по Польше.
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