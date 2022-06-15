Впервые со времен холодной войны НАТО разместит назначенные силы и вооружения на восточном фланге, - Столтенберг

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга.

"Это именно то, над чем мы работаем с Германией, но мы ожидаем, что все союзники сделают подобные предложения, чтобы позволить заранее назначенные силы, которые тренируются и отвечают за оборону конкретных территорий", - сказал Столтенберг.

Генеральный секретарь альянса подчеркнул, что своевременное размещение вооруженных сил и техники на восточном фланге, которое было осуществлено впервые со времен холодной войны, поможет НАТО быстрее отреагировать на угрозу России.

Ожидается, что все члены альянса сделают подобные предложения для привлечения заранее назначенных сил, проводящих обучение и военные тренировки, защищая определенные территории.

Недавно Эстония, Латвия и Литва призвали к наращиванию боеспособных сил НАТО в своем регионе, однако, по словам высокопоставленных дипломатов НАТО, этого не произойдет. Известно, что 84,6% респондентов Латвии в ходе опроса Benu Aptiekas/Gemius в мае заявили, что они обеспокоены вторжением России.

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