Впервые с начала пандемии Саудовская Аравия упразднила ограничения на осуществление хаджа
Власти Саудовской Аравии отменили ограничения на осуществление хаджа в Мекку, введенные из-за пандемии коронавируса
Об этом заявил министр по делам хаджа королевства Тауфик Аль-Рабия, пишет "Анадолу".
"Количество паломников на хадж вернется к показателям пандемии, каких-то возрастных ограничений не будет", - сообщил глава ведомства.
По словам министра, теперь хадж-миссии со всего мира снова могут заключать договоры с любой уполномоченной компанией по предоставлению услуг в Саудовской Аравии.
"Вместе с нашими партнерами мы запустили платформу NUSK, чтобы облегчить процедуры прибытия паломников", – добавил Аль-Рабия.
Власти Саудовской Аравии за последние три года из-за распространения COVID-19 ограничивали количество паломников для совершения хаджа.
Хадж – паломничество в Мекку к святыне ислама Кааба. Хадж является одним из пяти столбов ислама. Каждый правоверный мусульманин хотя бы раз в жизни должен совершить паломничество в Мекку, если ему разрешает физическое здоровье и финансовое состояние.
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