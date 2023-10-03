Впервые с августа: доллар в РФ стоит свыше 100 рублей

Об этом информирует российская редакция Forbes .

Курс евро, в свою очередь, торгуется по направлению к более чем 104 рублям.

Отмечается, что по данным Московской биржи, курс доллара вырос на 49 копеек (0,49%) и составляет 100,255 рубля. Курс евро прибавил 23 копейки (0,22%), установившись на уровне 104,7175 рубля. 2 октября, впервые с 12 сентября, курс доллара на Мосбирже превысил 99 рублей, а евро торговался выше 104 рублей, что является максимумом с начала сентября.

Аналитик российской инвестиционной компании "Велес Капитал" Михаил Абрамов считает, что российскую валюту ждет "нелегкая неделя". Он прогнозирует, что если доллару удастся закрепиться выше отметки в 98,6 рубля, то курс продолжит движение в сторону максимумов августа, когда валюта на пике стоила почти 102 рубля.

По мнению эксперта российского "БКС Экспресс" Михаила Зельцера, все предварительные инициативы Центробанка и министерств РФ лишь приостанавливали падение рубля и не обеспечили его уверенное возобновление.

В то же время министр экономического развития РФ Максим Решетников ранее заявил, что к концу 2023 года курс доллара снизится до 94 рублей.