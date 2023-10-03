Впервые с августа: доллар в РФ стоит свыше 100 рублей
Курс доллара на Московской бирже по состоянию на утро 3 октября продолжил расти по отношению к рублю: он впервые с середины августа поднялся до более чем 100 рублей за доллар
Об этом информирует российская редакция Forbes .
Курс евро, в свою очередь, торгуется по направлению к более чем 104 рублям.
Отмечается, что по данным Московской биржи, курс доллара вырос на 49 копеек (0,49%) и составляет 100,255 рубля. Курс евро прибавил 23 копейки (0,22%), установившись на уровне 104,7175 рубля. 2 октября, впервые с 12 сентября, курс доллара на Мосбирже превысил 99 рублей, а евро торговался выше 104 рублей, что является максимумом с начала сентября.
Аналитик российской инвестиционной компании "Велес Капитал" Михаил Абрамов считает, что российскую валюту ждет "нелегкая неделя". Он прогнозирует, что если доллару удастся закрепиться выше отметки в 98,6 рубля, то курс продолжит движение в сторону максимумов августа, когда валюта на пике стоила почти 102 рубля.
По мнению эксперта российского "БКС Экспресс" Михаила Зельцера, все предварительные инициативы Центробанка и министерств РФ лишь приостанавливали падение рубля и не обеспечили его уверенное возобновление.
В то же время министр экономического развития РФ Максим Решетников ранее заявил, что к концу 2023 года курс доллара снизится до 94 рублей.
- 15 августа Центробанк РФ предпринял экстренный шаг, чтобы удержать рубль от падения. Ключевую процентную ставку увеличили на 350 базовых пунктов до 12%. Это было сделано, чтобы попытаться остановить недавнее падение рубля после публичного призыва Кремля к более жесткой денежно-кредитной политике
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.43 Покупка 37.43Продажа 38.22
- EUR Покупка 39.68Продажа 40.73
- Актуальное
- Важное