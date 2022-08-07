Об этом сообщило Czech Radio .

Как говорится в сообщении, 6 августа украинцы не подали ни одной заявки для получения визы временной защиты в Чехии.

"В субботу Чехия не выдала ни одной визы временной защиты украинским беженцам. Это первый подобный случай с начала российского вторжения в Украину 24 февраля. В пятницу визы получили 803 беженца, что примерно на 20 человек больше недели назад", - пишет Czech Radio .

Украинцы, имеющие временную визу, могут находиться на территории Чешской Республики в течение года.

"Владельцы временных виз могут находиться в Чешской Республике до года, они получают доступ к системам государственного медицинского страхования, образованию и рынку труда", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что согласно данным о приеме учащихся в школы, в стране проживает менее 300 тыс. граждан Украины, некоторые из них возвращаются на родину или едут в другие страны.

Czech Radio отметило, что Министерство внутренних дел Чехии опубликовало информацию о выдаче более 400 тыс. разрешений на пребывание на территории Чехии украинских беженцев.

Чехия выдала спасающимся от российской агрессии украинским беженцам уже почти 400 тысяч виз временной защиты.

По данным агентства ООН по делам беженцев, с начала войны границу из Украины пересекли более 7 миллионов человек. Более 2 млн вернулись.

По данным властей, опубликованным 10 июня, в Чехии проживает от 280 000 до 300 000 беженцев. Однако их точное количество определить невозможно.

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