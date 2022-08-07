Впервые с 24 февраля Чехия не выдала ни одной визы украинским беженцам.
В субботу Чехия не выдала ни одной визы временной защиты украинцам, такое произошло впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину
Об этом сообщило Czech Radio .
Как говорится в сообщении, 6 августа украинцы не подали ни одной заявки для получения визы временной защиты в Чехии.
"В субботу Чехия не выдала ни одной визы временной защиты украинским беженцам. Это первый подобный случай с начала российского вторжения в Украину 24 февраля. В пятницу визы получили 803 беженца, что примерно на 20 человек больше недели назад", - пишет Czech Radio .
Украинцы, имеющие временную визу, могут находиться на территории Чешской Республики в течение года.
"Владельцы временных виз могут находиться в Чешской Республике до года, они получают доступ к системам государственного медицинского страхования, образованию и рынку труда", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что согласно данным о приеме учащихся в школы, в стране проживает менее 300 тыс. граждан Украины, некоторые из них возвращаются на родину или едут в другие страны.
Czech Radio отметило, что Министерство внутренних дел Чехии опубликовало информацию о выдаче более 400 тыс. разрешений на пребывание на территории Чехии украинских беженцев.
- Чехия выдала спасающимся от российской агрессии украинским беженцам уже почти 400 тысяч виз временной защиты.
- По данным агентства ООН по делам беженцев, с начала войны границу из Украины пересекли более 7 миллионов человек. Более 2 млн вернулись.
- По данным властей, опубликованным 10 июня, в Чехии проживает от 280 000 до 300 000 беженцев. Однако их точное количество определить невозможно.
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