Впервые с 2008 года во второй круг Уимблдона вышли сразу три украинок
Украинские теннисистки Леся Цуренко, Ангелина Калинина и Марта Костюк выиграли свои первые матчи в основной сетке "Уимблдона"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Впервые с 2008 года во втором раунде турнира сыграют три украинки. Цуренко, Калинина и Костюк повторили достижения Татьяны Перебийнис, а также Елены и Екатерины Бондаренко.
В 2008 году ни одной из украинок не удалось пройти в третий круг "Уимблдона".
На этот раз в следующем раунде Уимблдона загарантированно сыграет украинка, ведь Лесю Цуренко будет ждать поединок против Ангелины Калининой во втором круге.
- 20 апреля стало известно, что российские и белорусские теннисисты не смогут выступить на "Уимблдоне" -2022 из-за военного вторжения РФ в Украину.
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