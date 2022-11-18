Впервые с 2003 года: Пелоси не будет бороться за пост лидера демократов в Конгрессе
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила, что не будет баллотироваться на должность главы фракции Демократической партии в Конгрессе
Об этом сообщает CNN .
"Я не буду добиваться переизбрания на должность лидера Демократической партии в следующем Конгрессе. Для меня пришло время, когда новое поколение возглавит фракцию Демократической партии, которую я так глубоко уважаю, и я благодарна, что так много людей готово и желает взять на себя эту особую ответственность", - сказала Пелоси.
В то же время Пелоси отметила, что останется членом Конгресса.
82-летняя Пелоси возглавляет фракцию демократов в Палате представителей с 2003 года. С 2007 по 2011 годы и с 2019 – спикер Палаты представителей и является первой в истории женщиной на этом посту. Учитывая этот пост, Пелоси является самой высокопоставленной женщиной в истории США (третья ступень табеля рангов после президента и вице-президента).
За поддержку Украины Пелоси награждена Орденом княгини Ольги III ст. и Орденом князя Ярослава Мудрого II ст.
1 мая 2022 года на фоне полномасштабного вторжения РФ Пелоси посетила Киев.
2 августа 2022 года, несмотря на предостережения Китая Пелоси, посетила Тайвань и стала самым высокопоставленным за 25 лет американским политиком, посетившим остров. После этого Пелоси посетила пограничную зону между КНДР и Южной Кореей.
17 сентября 2022 года Пелоси совершила визит в Армению на фоне нового обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном и стала самым высокопоставленным представителем США, посетившим Армению со времени провозглашения независимости страны. Во время визита Пелоси осудила военные действия Азербайджана против Армении.
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