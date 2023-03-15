Впервые с 1951 года: в Японии депутата лишили мандата за то, что ни разу не пришел на работу
Из верхней палаты парламента Японии впервые с 1951 года исключили депутата. Бывший YouТube-блогер и член Палаты советников не посетил ни одной сессии палаты
Об этом пишет Kyodo News.
Ставший законодателем YouTuber-блогер был исключен из верхней палаты Японии за то, что он не посетил ни одной сессии с момента избрания в 2022-м.
Отмечается, что подобное произошло впервые с 1951 года.
Йосикадзу Хигаситани, известному как GaaSyy, дали возможность извиниться за невыполнение обязанностей на пленарном заседании Палаты советников. Впрочем, он не сделал этого, а его обращение через видео в соцсети не одобрили.
В частности, утверждается, что мужчина живет в Объединенных Арабских Эмиратах. В стране его критиковали за получение более 19 миллионов иен (140 тысяч долларов) в качестве зарплаты и премии после избрания на должность, хотя и он не посещал парламент.
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