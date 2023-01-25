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Впервые правительство Боснии и Герцеговины возглавила женщина – Боряна Кришто

25 января, 2023 среда
20:41
Мир

25 января парламент Боснии и Герцеговины утвердил новое правительство во главе с первой женщиной премьер-министром – Боряной Кришто

Об этом информирует AP .

Депутаты от 10 партий утвердили новое правительство. Сообщается, что избранники преодолели свои идеологические разногласия для формирования коалиции после октябрьских выборов.

Согласно конституции Боснии и Герцеговины, в правительство вошли представители трех основных этнических групп страны – боснийцы, сербы и хорваты. В частности, девять министров предложила премьер Боряна Кришто.

В декабре 2022 года Евросоюз добавил Боснию и Герцеговину в список официальных кандидатов на вступление в блок из 27 стран, несмотря на постоянную критику управления. Однако в рамках вступления правительство должно принять и ввести некоторые политические, социальные и экономические реформы.

Впервые более десяти лет властное большинство исключает главную боснийскую националистическую партию SDA. В него все еще входят давно закрепившиеся хорватская и сербская националистические партии ХДС Кришто и SNSD, которую возглавляет непоколебимый пророссийский сербский политик Милорад Додик.

"Расширение ЕС в последние годы остановилось. Но после нападения России на Украину в конце февраля официальные лица ЕС подчеркнули, что активизация взаимодействия блока со странами Западных Балкан более важна, чем когда-либо, для поддержки безопасности Европы", - подчеркнули в издании.

  • Босния и Герцеговина подала заявку на вступление в ЕС в феврале 2016 года.
  • 23 июня 2022 года Евросовет на саммите лидеров стран ЕС предоставил статус кандидатов на вступление в ЕС Украине и Молдове.
  • 27 октября 2022 года Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины объявила Милорада Додика победителем на выборах президента Республики Сербской – сербского энтитета страны. Додик считается одним из самых могущественных политиков в Республике Сербской. Он известен своей пророссийскостью, а также близостью к президенту РФ Владимиру Путину.
  • 15 декабря 2022 г. лидеры стран-членов ЕС согласовали предоставление Боснии и Герцеговине статуса страны-кандидата на вступление в союз.
  • Президент Республики Сербской в Боснии и Герцеговине Милорад Додик 11 января заявил послу Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Василию Кириличу, что он нежелательный человек.

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