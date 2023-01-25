Впервые правительство Боснии и Герцеговины возглавила женщина – Боряна Кришто
25 января парламент Боснии и Герцеговины утвердил новое правительство во главе с первой женщиной премьер-министром – Боряной Кришто
Об этом информирует AP .
Депутаты от 10 партий утвердили новое правительство. Сообщается, что избранники преодолели свои идеологические разногласия для формирования коалиции после октябрьских выборов.
Согласно конституции Боснии и Герцеговины, в правительство вошли представители трех основных этнических групп страны – боснийцы, сербы и хорваты. В частности, девять министров предложила премьер Боряна Кришто.
В декабре 2022 года Евросоюз добавил Боснию и Герцеговину в список официальных кандидатов на вступление в блок из 27 стран, несмотря на постоянную критику управления. Однако в рамках вступления правительство должно принять и ввести некоторые политические, социальные и экономические реформы.
Впервые более десяти лет властное большинство исключает главную боснийскую националистическую партию SDA. В него все еще входят давно закрепившиеся хорватская и сербская националистические партии ХДС Кришто и SNSD, которую возглавляет непоколебимый пророссийский сербский политик Милорад Додик.
"Расширение ЕС в последние годы остановилось. Но после нападения России на Украину в конце февраля официальные лица ЕС подчеркнули, что активизация взаимодействия блока со странами Западных Балкан более важна, чем когда-либо, для поддержки безопасности Европы", - подчеркнули в издании.
- Босния и Герцеговина подала заявку на вступление в ЕС в феврале 2016 года.
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- 15 декабря 2022 г. лидеры стран-членов ЕС согласовали предоставление Боснии и Герцеговине статуса страны-кандидата на вступление в союз.
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