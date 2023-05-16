Впервые после покупки Twitter: Маск приобрел еще одну компанию
Миллиардер Илон Маск, впервые после того как возглавил Twitter, приобрел стартап для помощи в подборе персонала – рекрутинговую платформу Laskie
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
Компания Twitter совершила свое первое приобретение – служба найма технических талантов Laskie.
Стоимость сделки стороны не раскрывают, но она могла составить "десятки миллионов долларов".
Рекрутинговая платформа Laskie – это первое приобретение Twitter, о котором стало известно после того, как Маск стал владельцем платформы.
Справка. Стартап Laskie создан в 2021 году в Сан-Франциско. До этого его основатель и гендиректор Крис Бакке продал другой свой стартап - онлайн-биржи вакансий Indeed. Laskie привлек $6 млн в 2021 году.
- 24 апреля стало известно, что в соцсети Twitter возвращают "синюю галочку" без оплаты за подписку некоторым аккаунтам, имеющим более миллиона подписчиков.
- Недавно генеральный директор Twitter Илон Маск заявил, что в соцсети планируют удалять аккаунты пользователей, которые не были активны в течение нескольких лет.
- 7 мая компания Twitter признала, что функция "Круг", которая предусматривала публикацию твитов для ограниченного круга людей, имела проблемы с конфиденциальностью.
- 10 мая Маск сообщил, что в скором времени в соцсети появятся новые функции – видео- и аудиозвонки.
- 11 мая Илон Маск заявил, что уходит с должности гендиректора Twitter.
- Американский миллиардер Илон Маск назначил генеральным директором Twitter Линду Яккарино.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.24
Покупка 37.24Продажа 37.8
-
EUR
Покупка 40.48Продажа 41.42
- Актуальное
- Важное