Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Компания Twitter совершила свое первое приобретение – служба найма технических талантов Laskie.

Стоимость сделки стороны не раскрывают, но она могла составить "десятки миллионов долларов".

Рекрутинговая платформа Laskie – это первое приобретение Twitter, о котором стало известно после того, как Маск стал владельцем платформы.

Справка. Стартап Laskie создан в 2021 году в Сан-Франциско. До этого его основатель и гендиректор Крис Бакке продал другой свой стартап - онлайн-биржи вакансий Indeed. Laskie привлек $6 млн в 2021 году.