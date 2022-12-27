Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.



"Ежедневно под обстрелами Середино-Будская община, потому что она является самой северной на Сумщине. Так же серьезно страдает Зноб-Новгородская, Свесская , Эсманская общины. Периодически происходят обстрелы в центральной части области, а именно Белопольской и Ворожбянской общин. Не так давно, 25-26 декабря, была обстреляна врагом Белопольская община, в результате чего пострадали объекты социальной инфраструктуры, медицинские учреждения. военной администрации.

Дмитрий Живицкий отметил, что недавно был прилет по Великописаревской общине и впервые с периода деоккупации Сумщины враг использовал для обстрела области ракеты С-300. Практически во всех домах поселка Великописаревская выбиты окна и двери, повреждены все административные здания, а также здания территориальных подразделений центральных органов исполнительной власти.

"Россияне воюют с больницами, с психоневрологическими интернатами, водонапорными башнями, подстанциями. С октября мы наблюдаем, что враг целит именно по небольшим подстанциям в населенных пунктах, которые расположены у границы. Даже целят по трансформаторам, питающим одну-две улицы в деревне" , – сказал Живицкий.

24 декабря за день российские террористы нанесли 87 ударов по приграничной территории Сумской области.

26 декабря в Сумской области зафиксировали 16 минометных приходов менее чем за полчаса

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