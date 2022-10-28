Впервые после 6-летней паузы: Рианна выпустила песню, которая станет саундтреком к "Черной пантере"
Американская поппевица презентовала песню "Lift Me Up", посвященную погибшему актеру Чедвику Боузману, исполнившему роль супергероя Черной пантеры в фильмах киновселенной Marvel
Об этом сообщает Pitchfork.
"Lift Me Up" стала первой песней, выпущенной популярной артисткой за шесть лет. Композиция станет саундтреком к фильму "Черная пантера: Ваканда навсегда", премьера которого в Украине и мире состоится 10 ноября 2022 года.
Композицию Рианна написала вместе с автором и композитором Темсом, продюсером Людвигом Геранссоном и режиссером фильма Marvel Райаном Куглером, как дань памяти покойному Чедвику Боузману. Чедвик Боузман сыграл супергероя Черную пантеру в фильмах киновселенной Marvel "Первый мститель: Противостояние" 2016 года и "Черная пантера" 2018-го.
Также Рианна выпустила инструментальную версию трека.
"После разговора с Райаном, услышав его наставления к фильму и песне, я хотел написать что-то, что передавало бы тепло объятий всех людей, которых я потерял в своей жизни. Я пытался представить, что было бы, если бы я мог спеть им сейчас и выразить , как я скучаю по ним. Рианна была для меня вдохновением, поэтому услышать эту песню в ее исполнении - большая честь", - отметила Темс.
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