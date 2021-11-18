Впервые поддержана Крымская платформа: ООН одобрила проект усиленной резолюции по правам человека в Крыму

Об этом п овидомив министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



"Приветствую принятие проекта усиленной резолюции по ситуации с правами человека в Крыму, который только что прошел 3 комитета ГА ООН. Впервые зафиксирована поддержка Крымской платформы", - написал Кулеба.



Глава МИД Украины также добавил, что документ призывает Россию освободить украинских политзаключенных и обеспечить права крымских татар.



По словам министра, одобрение проекта усиленной резолюции на сессии ГА ООН в декабре позволит дополнительно консолидировать международную поддержку Украины на пути восстановления территориальной целостности.

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