Впервые поддержана Крымская платформа: ООН одобрила проект усиленной резолюции по правам человека в Крыму
ООН приняла проект усиленной резолюции по правам человека в оккупированном Россией Крыму и впервые поддержала Крымскую платформу
Об этом п овидомив министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Приветствую принятие проекта усиленной резолюции по ситуации с правами человека в Крыму, который только что прошел 3 комитета ГА ООН. Впервые зафиксирована поддержка Крымской платформы", - написал Кулеба.
Глава МИД Украины также добавил, что документ призывает Россию освободить украинских политзаключенных и обеспечить права крымских татар.
По словам министра, одобрение проекта усиленной резолюции на сессии ГА ООН в декабре позволит дополнительно консолидировать международную поддержку Украины на пути восстановления территориальной целостности.
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