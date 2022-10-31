Впервые перед выборами в Израиле звучит украинская тема, - Зисельс
90% русскоязычной общины в Израиле на стороне Украины – политики борются за эти голоса перед выборами в парламент
Об этом в эфире Еспресо рассказал сопрезидент Ассоциации еврейских организаций и общин (ВААД) Украины и диссидент Иосиф Зисельс.
"Впервые перед израильскими выборами звучит украинская тема. Никогда такого не было. Голоса русскоязычной общины - 90% на стороне Украины. За эти голоса уже идет борьба Экс-премьер Нетаньяху сказал: "Если я приду к власти, рассмотрю вопрос оказания Украине военной помощи" , – отметил он.
По мнению Зисельса, в случае избрания Нетаньяху рассмотрит этот вопрос, но оружия не даст.
"Потому что он договаривался с Путиным о делах в Сирии. Он хотел бы это сохранить, потому что это его достижение, что они могут бомбить эшелоны оружия, которые идут на применение против Израиля. Мы должны понимать интересы всех, с кем мы хотим иметь нормальные отношения, иначе это будет очень непрофессионально", - подытожил диссидент.
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