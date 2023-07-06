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Впервые от полномасштабного вторжения войдем в зиму со своевременно отшитой формой для ВСУ, - Яровая

6 июля, 2023 четверг
16:37
Экономика форма для ЗСУ

Торги по закупке зимней формы для ВСУ уже запущены через систему Прозорро

Об этом в эфире радио NV сообщила член киевского Общественного антикоррупционного совета волонтер Дана Яровая. По ее словам, было важно вовремя вывести на прозрачные торги закупку верхней одежды, потому что она отшивается дольше.

"Мы разделили закупки на небольшие лоты. Если в прошлом году были лоты по зимней форме на 200 тыс. единиц на одну компанию, то сейчас меньше. Это снижает риски от несвоевременной поставки. Если срывается лот в 200 тыс. и в 5 тыс., то разные риски", - подчеркнула Яровая.

Кроме того, по ее словам, это дает возможность небольшим предприятиям участвовать в государственных закупках.

"Верю, что все удастся. И впервые за два года полномасштабного вторжения мы войдем в зиму со своевременно отшитой зимней формой", - говорит Дана Яровая.

Она также отметила, что украинские производители выходят на новый уровень качества. Так, бронежилеты и каски украинского производства уже ничем не уступают европейским. Когда закончится война, мы можем стать страной, которая будет экспортировать качественные изделия, проверенные в боях, - уверена Яровая.

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