Впервые оккупанты угнали автобусы для эвакуации людей, – городской голова Мелитополя

О ситуации угона автобусов для эвакуации жителей Мелитополя рассказал Иван Федоров, городской голова Мелитополя в эфире Еспресо TV



Глава Мелитополя сообщил: "Сегодня вопрос не в том, что они угоняют гуманитарный груз. Они первый раз угнали автобусы, на которых ехал гуманитарный груз и автобусы, которые должны были эвакуировать жителей из Мелитополя те, которые хотят уехать из оккупированного города. Это произошло довольно странно. Когда мы два дня пытались доставить гуманитарный груз в Мелитополь, два дня он ночевал сначала в Васильевке, потом его остановили перед стелой города Мелитополя, оставили там ночевать, хотя до места разгрузки оставалось 4 км, но его оставили там ночевать и на полдевли Приехали военные, которые собрали всех водителей в одном автобусе, сказали им: "Спасибо вам за восемь автобусов, больше сюда ехать не надо." И оставили один автобус для водителей, чтобы они уехали, а восемь автобусов отъехали в неизвестном направлении Вчера ОП, министерство реинтеграции делало все возможное и невозможное, чтобы вернуть эти автобусы и предоставить жителям Мелитополя эвакуироваться. Нам обещают, но этих автобусов до сих пор нет . Сейчас полтора часа назад, снова с блок поста наши сотрудники, водители автобусов звонили по телефону ответственному лицу за гуманитарный груз со стороны Мелитополя, он сказал, что о вас не забыли и ждите. Ждем уже два дня, но я не знаю, где эти автобусы и что происходит».

Напомним, 6 апреля сообщила Запорожская ОВА в Запорожье оккупанты заставляют медиков подписывать "контракты" на работу с Минздравом РФ и не пропускают резингрузы.

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