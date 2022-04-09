English Львов Главная
ru ua
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Новости Впервые оккупанты угнали автобусы для эвакуации людей, – городской голова Мелитополя
Эксклюзив

Впервые оккупанты угнали автобусы для эвакуации людей, – городской голова Мелитополя

9 апреля, 2022 суббота
09:35
Новости

Кроме угона гуманитарного груза, впервые угнаны автобусы для эвакуации людей, восемь автобусов исчезли в неизвестном направлении

О ситуации угона автобусов для эвакуации жителей Мелитополя рассказал Иван Федоров, городской голова Мелитополя в эфире Еспресо TV

Глава Мелитополя сообщил: "Сегодня вопрос не в том, что они угоняют гуманитарный груз. Они первый раз угнали автобусы, на которых ехал гуманитарный груз и автобусы, которые должны были эвакуировать жителей из Мелитополя те, которые хотят уехать из оккупированного города. Это произошло довольно странно. Когда мы два дня пытались доставить гуманитарный груз в Мелитополь, два дня он ночевал сначала в Васильевке, потом его остановили перед стелой города Мелитополя, оставили там ночевать, хотя до места разгрузки оставалось 4 км, но его оставили там ночевать и на полдевли Приехали военные, которые собрали всех водителей в одном автобусе, сказали им: "Спасибо вам за восемь автобусов, больше сюда ехать не надо." И оставили один автобус для водителей, чтобы они уехали, а восемь автобусов отъехали в неизвестном направлении Вчера ОП, министерство реинтеграции делало все возможное и невозможное, чтобы вернуть эти автобусы и предоставить жителям Мелитополя эвакуироваться. Нам обещают, но этих автобусов до сих пор нет . Сейчас полтора часа назад, снова с блок поста наши сотрудники, водители автобусов звонили по телефону ответственному лицу за гуманитарный груз со стороны Мелитополя, он сказал, что о вас не забыли и ждите. Ждем уже два дня, но я не знаю, где эти автобусы и что происходит».

  • Напомним, 6 апреля сообщила Запорожская ОВА в Запорожье оккупанты заставляют медиков подписывать "контракты" на работу с Минздравом РФ и не пропускают резингрузы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb




 
эвакуация
Мелитополь
война с Россией
Читайте также:
білоруські військові
8 апреля, 2022 пятница
Российские военные в Беларуси скупают все золото, ходят по барам, насилуют людей – уже есть доказательства изнасилования девушек, – основательница ОО "Белорусский Майдан"
7 апреля, 2022 четверг
Херсон окупанти
8 апреля, 2022 пятница
В Херсоне раздались взрывы
Киев
+12°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.24
    Покупка 29.24
    Продажа 29.85
  • EUR
    Покупка 31.79
    Продажа 32.6
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
9 апреля
11:16
Россияне нанесли ракетный удар по Черноморску в Одесской области
11:15
Эксклюзив
Россия хуже Третьего Рейха. Убийства, изнасилование и жестокость являются ментальным кодом россиян, - политолог
11:04
Сопротивление украинских военных не позволяет россиянам создать коридор между оккупированным Крымом и Донбассом, - британская разведка
10:54
Эксклюзив
На Краматорск ракета прилетела из ДНР, 114 раненых, 51 человек умер, – городской голова Краматорска
10:53
"Аякс" - "Бешикташ"
В России запретили показ еще одного европейского футбольного чемпионата
10:46
Украинские военные захватили пушку МСТА-Б и несколько БТР оккупантов
10:43
Эксклюзив
В решении отключения определенных каналов, среди которых "Еспресо", есть попытка установить тотальный контроль над информационным пространством, – политолог
10:32
Германия укрепляет свою бункерную инфраструктуру из-за войны в Украине
10:24
Финляндия закрыла въезд для грузовиков из РФ и Белоруссии
10:21
На 9 апреля в Украине согласовали 10 гумкоридоров
09:59
В Киевском метро возобновила работу станция "Берестейская"
09:48
Эксклюзив
Ан-225 "Мрия"
Самолет АН-225 "Мрия" не смогли поднять в небо из-за угрозы потерять экипаж, - пресс-секретарь ГП "Антонов"
09:43
За время полномасштабной войны против Украины оккупанты потеряли около 19100 военных, 705 танков, 335 систем артиллерии, 151 самолет и 112 БПЛА, - Генштаб ВСУ
09:36
Байден
Байден подписал законопроект об эмбарго на российскую нефть и ограничение торговли с РФ и Беларусью
09:24
Оккупанты нанесли ракетный удар по инфраструктуре Миргорода, два человека пострадали, - Полтавская ОВА
09:23
Эксклюзив
Оккупанты планируют провести референдум о присоединении ОРДЛО до конца апреля – начала мая, – правозащитник
09:14
Княжицкий, Синютка и Федина нашли руководство концерна РРТ, которые выключили из эфира Еспресо, Прямой и 5 канал, анонсировали проверку чиновников
09:08
Золтан Ковач
Венгрия не собирается поставлять Украине вооружение
08:59
В результате полномасштабной войны против Украины погибли 176 детей, более 324 получили ранения, - ювенальные прокуроры
08:39
Джен Псаки
Оккупанты планировали убивать в Украине гражданских жителей, в том числе журналистов, - Псаки
08:27
Эксклюзив
В Харькове усилились обстрелы, враг переключился на новые районы города, – депутат районного совета
08:12
Укрзалізниця предупреждает о возможных изменениях в движении поездов в Одессе и в Одесской области из-за комендантского часа
07:57
ВСУ 8 апреля поразили три воздушных цели оккупантов, а 7 апреля - новейший российский БПЛА "Орион"
07:42
Россияне обстреляли жилые кварталы Северодонецка, повлекши пожар в многоэтажке, количество жертв уточняют, - Луганская ОВА
07:27
РФ перемещает войска в Белгородскую и Воронежскую области для перегруппировки и завершает восстановление боеспособности в Брянской и Курской областях, - Генштаб ВСУ
06:54
Олаф Шольц
Германия планирует прекратить закупки российской нефти в 2022 году, - Шольц
06:50
Пентагон подтвердил, что россияне запустили "Точку-У" по вокзалу в Краматорске
06:35
В Луганской области ВСУ сбили российский беспилотник "Орлан-30"
06:32
Звезда соцсетей, харьковского кота Степана номинирована на "Оскар" среди блоггеров. Средства по продаже билетов пойдут на помощь украинцам
06:22
Франция готова наложить запрет на импорт нефти из РФ, - CNN
06:03
В Дюссельдорфе сотни людей почтили память жертв резни в пригородах Киева
05:45
В боях за Мариуполь погиб соучредитель Pizza Veterano Рафаэль Агаев
05:23
Алексей Резников
Резников: "Нам нужны реактивные системы залпового огня с дальностью свыше 30-50 км"
05:11
Российская служба доставки не будет больше отправлять имущество, которое солдаты РФ награбили в Украине
04:51
Украинцы разбили 20% российской армии, – источник в Пентагоне
04:38
МВФ
МВФ открыл спецсчет для помощи Украине от стран-доноров
04:24
В Черниговской области сбили "Точку-У", которую рашисты запустили с территории Беларуси
04:04
В главном оффшорном центре Карибов заморозили $7,3 млрд российских активов, – СМИ
03:50
В РФ заявили, что СБУ готовит провокации на химзаводе, который уже 10 лет не существует
03:31
Глава Сумской ОГА: Сумщине нужна стена на границе с Россией
Больше статей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV