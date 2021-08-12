Впервые об этом слышу, - Маркевич заявил, что ему не предлагали возглавить сборную Украины

Об этом сообщает "Трибуна".



По словам 70-летнего Маркевича, информацию о том, что УАФ рассматривает его, как главного тренера сборной Украины, он услышал от журналистов.

"Я впервые это слышу. У меня не было никаких предложений возглавить национальную команду. Вообще. Это говорили болельщики, журналисты, а официальных предложений у меня не было. Я не в том возрасте, чтобы комментировать разговоры. Если бы мне кто-то официально сказал, мол, давайте будем... Идут переговоры со всеми, есть разные кандидаты. со мной никто не связывался", - признался тренер.



Маркевич также считает, что в УАФ затянули с назначением нового тренера.

"Решение относительно главного тренера сборной Украины нужно было принимать 12 дней назад. Время уже потеряли. Когда Шевченко ушел в отставку, тогда и надо было назначить коуча. Он бы уже давно занимался командой", - сказал Мирон Маркевич.