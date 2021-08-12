Впервые об этом слышу, - Маркевич заявил, что ему не предлагали возглавить сборную Украины
Украинский тренер Мирон Маркевич рассказал, что в УАФ ему не предлагали возглавить сборную Украины по футболу
Об этом сообщает "Трибуна".
По словам 70-летнего Маркевича, информацию о том, что УАФ рассматривает его, как главного тренера сборной Украины, он услышал от журналистов.
"Я впервые это слышу. У меня не было никаких предложений возглавить национальную команду. Вообще. Это говорили болельщики, журналисты, а официальных предложений у меня не было. Я не в том возрасте, чтобы комментировать разговоры. Если бы мне кто-то официально сказал, мол, давайте будем... Идут переговоры со всеми, есть разные кандидаты. со мной никто не связывался", - признался тренер.
Маркевич также считает, что в УАФ затянули с назначением нового тренера.
"Решение относительно главного тренера сборной Украины нужно было принимать 12 дней назад. Время уже потеряли. Когда Шевченко ушел в отставку, тогда и надо было назначить коуча. Он бы уже давно занимался командой", - сказал Мирон Маркевич.
- Напомним, 1 августа главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил, что его контракт с УАФ закончился.
- 3 августа сообщалось, что Сергей Ребров станет новым главным тренером сборной Украины по футболу.
- 10 августа стало известно, что чемпион мира Александр Петраков может возглавить сборную Украины .
- 11 августа Сергей Ребров должен был провести финальные переговоры с руководством "Аль-Айном" из ОАЭ относительно расторжения контракта.
- 12 августа главный тренер арабского "Аль-Айна" Сергей Ребров рассказал, что предан своему клубу, но если его отпустят, то он готов возглавить сборную Украины.
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