Об этом пишет BBC.

В 1985 году исследователи впервые обнаружили обломки корабля "Титаник", расколовшегося на две части, юго-восточнее канадского Ньюфаундленда.

С момента открытия "Титаник" тщательно исследовался. Летом 2022 года компания по картографированию морских глубин Magellan Ltd и Atlantic Productions, снимающая документальный фильм о проекте, полностью просканировала затонувшее судно.

Фото: скриншот 3D-реконструкции затонувшего «Титаника» Atlantic Productions / Magellan Ltd

Команда исследователей на борту специального катера задействовала специальную технику и провела более 200 часов, исследуя затонувший корабль. Для достижения точной 3D-реконструкции было сделано более 700 000 фотографий со всех ракурсов.

Фото: скриншот 3D-реконструкции затонувшего «Титаника» Atlantic Productions / Magellan Ltd

3D-реконструкция также показывает мелкие детали, такие как серийные номера на одном из винтов, статуи и не откупоренные бутылки шампанского. Также можно увидеть личные вещи пассажиров.

Герхард Зайфферт из Magellan, руководивший экспедицией, сказал, что это был крупнейший проект подводного сканирования, который он когда-либо производил.

"Глубина в почти 4000 метров является проблемой, и у вас тоже есть течения, и нам запрещено чего-либо касаться, чтобы не повредить обломки", - сказал он.

Фото: скриншот 3D-реконструкции затонувшего «Титаника» Atlantic Productions / Magellan Ltd

Паркс Стивенсон, много лет изучавший "Титаник", сказал, что изучение сканов может предложить новое понимание того, что произошло с судном в 1912 году.

"Мы действительно не понимаем характера столкновения с айсбергом. Мы даже не знаем, ударил ли он его вдоль правого борта, как показывают во всех фильмах – возможно, он сел на айсберг", - пояснил он.