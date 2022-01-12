Впервые через три года на церемонии вручения премии "Оскар" появится ведущий

Об этом сообщил президент Hulu Originals и ABC Entertainment Крэйг Эрвич, передает Variety.



Эрвич не назвал имени нового ведущего, пошутив словами "Это могу быть я". Он пообещал, что скоро появятся детали о премии и лице, которое будет ее проводить.



В настоящее время известно, что кинопремия "Оскар" состоится 27 марта в театре Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. Церемонию будет показывать канал ABC, а по миру будет больше 200 трансляций.



Номинации "Оскара" планируют объявить 8 февраля.



Последним ведущим церемонии в 2018 году стал комик, актер и сценарист Джимми Киммел. В 2019 году ведущим должен стать актер Кевин Харт, однако впоследствии он отказался от этой роли из-за просьбы извиниться за многолетние гомофобные комментарии в соцсетях.



С тех пор до 2021 года "Оскар" потерял большую часть аудитории.

Напомним, 9 января жюри Голливудской ассоциации иностранной печати объявило победителей 79-й церемонии кинопремии "Золотой глобус".