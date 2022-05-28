Впервые Букеровской премией отмечен роман на языке хинди
Индийская писательница Гитанджали Шри получила международную Букеровскую премию 2022 года за роман "Могила из песка"
Об этом сообщается на сайте премии.
Оригинал написан на хинди. Книга Шри стала первым в истории романом на этом языке, получившим премию.
"Это блестящий роман об Индии. Благодаря волшебной живости и сочувствию в нем сплетаются в калейдоскопическое целое юность и старость, мужское и женское, семья и нация", – прокомментировал выбор победителя глава жюри Букеровской премии Фрэнк Вайн.
В книге рассказывается история 80-летней женщины, которая находится в депрессии из-за смерти мужа и непростых отношений с дочерью.
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