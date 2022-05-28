Впервые Букеровской премией отмечен роман на языке хинди

Об этом сообщается на сайте премии.

Оригинал написан на хинди. Книга Шри стала первым в истории романом на этом языке, получившим премию.

"Это блестящий роман об Индии. Благодаря волшебной живости и сочувствию в нем сплетаются в калейдоскопическое целое юность и старость, мужское и женское, семья и нация", – прокомментировал выбор победителя глава жюри Букеровской премии Фрэнк Вайн.

В книге рассказывается история 80-летней женщины, которая находится в депрессии из-за смерти мужа и непростых отношений с дочерью.