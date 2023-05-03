Впервые будет содержать авиаракета Hydra 70: США объявят о пакете военной помощи Украине на $300 млн, – СМИ
Вашингтон планирует 3 мая объявить новый пакет военной помощи Украине на сумму 300 миллионов долларов. В него впервые войдут неуправляемые авиаракеты малой дальности Hydra 70
Об этом сообщили Reuters, SkyNews, также написала в твиттере журналистка издания Politico Лара Селигман.
По информации СМИ, администрация Байдена планирует объявить пакет военной помощи для Украины на $300 миллионов. Как сообщили официальные лица, он будет содержать артиллерийские и минометные боеприпасы, грузовики, оборудование, запчасти и неуправляемые авиационные ракеты малой дальности Hydra 70, взятые из запасов США. Также, по данным СМИ, новый пакет США предусматривает передачу для ВСУ 155-миллиметровых гаубиц.
Hydra 70 – это американские неуправляемые авиационные ракеты диаметром 70 мм, производства General Dynamics. Обычно их загружают в 19-зарядную пусковую установку, которая крепится под крылом самолета или вертолета.
- 19 апреля Белый дом объявил о новом пакете военной помощи Украине на 325 миллионов долларов, в который вошли артиллерийские снаряды и боеприпасы HIMARS.
- Накануне во время онлайн-брифинга координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что Соединенные Штаты передали Украине почти 100% военной помощи, о которой она просила, и намерены в ближайшее время доставить новый пакет поддержки
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