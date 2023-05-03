Об этом сообщили Reuters, SkyNews, также написала в твиттере журналистка издания Politico Лара Селигман.

По информации СМИ, администрация Байдена планирует объявить пакет военной помощи для Украины на $300 миллионов. Как сообщили официальные лица, он будет содержать артиллерийские и минометные боеприпасы, грузовики, оборудование, запчасти и неуправляемые авиационные ракеты малой дальности Hydra 70, взятые из запасов США. Также, по данным СМИ, новый пакет США предусматривает передачу для ВСУ 155-миллиметровых гаубиц.

Hydra 70 – это американские неуправляемые авиационные ракеты диаметром 70 мм, производства General Dynamics. Обычно их загружают в 19-зарядную пусковую установку, которая крепится под крылом самолета или вертолета.