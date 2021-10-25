Впервые более чем за 50 лет: Украина будет участвовать в расширенном формате Конференции директоров вооружений НАТО
26 октября состоится заседание Конференции национальных директоров вооружений НАТО. Впервые более чем за полвека представители Украины приглашены к участию в рассмотрении вопросов, касающихся работы Альянса
Об этом заявил заместитель министра обороны Александр Носов, передает пресс-служба Кабмина.
По его словам, Украина ранее привлекалась к участию в заседаниях конференции, но сейчас впервые речь идет о вопросах, относящихся к прерогативе исключительно государств-членов НАТО.
В частности, речь идет об инновациях в оборонно-технической сфере, изменениях во взаимодействии с наукой и оборонно-промышленным комплексом и достижении оптимального соотношения военных нужд и бюджетных возможностей.
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