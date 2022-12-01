Думаю, впереди у нас серьезное переосмысление советского хлама.

Это часы моей бабы Лены. Женщины с изящным вкусом и проблематичным характером. Часы мне нужны, ведь нельзя по наследству не только генов понабираться, но и чего-то материального. Поэтому, вот она – "Слава".

В одном материале прочитала следующее: "Мечтой многих советских граждан были наручные часы "Слава". Дримс кам тру, а в случае бабушки — подавно. Ее аксессуар был из одной из первых партий, да еще и на экспорт. Это было в начале 50-х. Сначала вышла мужская модель, затем женская, посвященные большой победе советского народа над фашистскими "захватчиками".

С одной стороны – коммуняцкие часы, с другой – бабушкин раритет. Много ли у нас есть альтернативы? Что бабушки или дедушки могут передать нам по наследству? И даже родители. Кристалл, посуда на 12 персон, которой никогда не пользовались. Кавьер с лосями

Часы нужно заводить раз в сутки, иначе они останавливаются.

С одной стороны – коммуняцкие часы, с другой – бабушкин раритет. Много ли у нас есть альтернативы? Что бабушки или дедушки могут передать нам по наследству? И даже родители. Кристалл, посуда на 12 персон, которой никогда не пользовались. Кавьер с лосями.

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Также у бабушки была сумка, которую ее тетя привезла, когда возвращалась из ГУЛАГа. Типа ехала после реабилитации и забежала в универмаг. Прадед, по возвращении с тех же мест, привез бабушке статуэтку собаки. Это единственная о нем материальная память, ну кроме фоток. Но какое возвращение – дальше Донбасса его не пустили.

От другой бабушки мне достался "Кобзарь" и несколько томов Панаса Мирного и Михаила Коцюбинского. Я в детстве любила прийти к ней и почитать все триллеры, что судьбы нет

Что-то не советское можно было, наверное, сделать только самим. Типа вышиванок или полотенец. Или это должно быть уже совсем что-то старое. Или польское.

От другой бабушки мне достался "Кобзарь" и несколько томов Панаса Мирного и Михаила Коцюбинского. Я в детстве любила прийти к ней и почитать все триллеры, что судьбы нет. Но это не главное. Баба Галя зафигачила мне целую тетрадь с советами, как надо писать текста. Она была не просто журналисткой, а ответственной секретаршей в газете. "Строитель коммунизма", прости господи. Который потом превратился в "Сарненские новости". Детство я провела в местной редакции и типографии. Ее должность была аналогом заместителя главреда. Через нее проходили все тексты и она их правила.

Когда еще в школе мои материалы начали впервые печатать, я приносила газету бабушке. Она читала, хвалила меня и газету отдавала полностью исчерченной красной ручкой. Причем редактировала она не только мой текст, а тупо все, что видела.

Интересно, чтобы он сейчас делал с моими эфирами?

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Об авторе. Лена Чиченина – журналистка.

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