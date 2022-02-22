"Впереди тяжелые испытания, но нас непременно ждет победа": Резников обратился к военным с призывом защищать Украину

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на страницу Генерального штаба ВСУ в Facebook.



Благодаря вашему мужеству, самоотверженности и профессионализму были сломаны планы врага, который все эти годы вел подлую войну, прячась за женщинами и детьми. Обстреливал школы и жилые дома. Похищал и пытал. Лгал и запугивал. Грабил и уничтожал нашу землю. [...] Благодаря вам Европа осознала истинную цену избегания честных ответов", - сказал Резников.



По словам министра, Кремль сделал очередной шаг к возрождению Советского Союза "с новым Варшавским пактом и новой Берлинской стеной" и единственное. что отдаляет от этого – Украина и украинская армия.



"Наш выбор очень прост – защищать свою страну, свой дом, своих родных. Для нас ничего не изменилось.

Теперь мы увидим рядом настоящих друзей, которых станет больше. Теперь не смогут укрыться те "друзья", которые не один год уговаривали нас капитулировать. Впереди тяжелые испытания. Будут потери. Придется пройти через боль, преодолеть страх и уныние. Но нас обязательно ждет победа. Потому что мы на своей земле и за нами правда», – добавил Резников.



Министр подчеркнул, что все усилия военно-политического руководства государства и командование Вооруженных Сил Украины направлены на укрепление обороны. В частности, на максимальное привлечение помощи партнеров, часть из которой Украина уже получила.



"Многие на эмоциях будут подталкивать к хаотическим решениям. Мы этого не допустим. Наша сила - в единстве и уверенности. С холодной головой. Сохраняем спокойствие. Держим строй. Ради памяти побратимов. Ради тех, кого любим", - резюмировал он.

Напомним, 11 февраля в Украину прибыли два самолета с военной помощью - всего 130 тонн.

15 февраля Литва направила в Украину военных инструкторов для обучения применению ракетных комплексов Stinger.

19 февраля в Украину прибыла очередная партия военной помощи из Канады.

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