Впереди – стагфляция. Министр финансов ФРГ предсказывает возвращение мировой экономики в 70-е годы, - Bloomberg
Тройная комбинация стремительного роста инфляции, безработицы и повышение положительного роста экономики является худшим сценарием для центральных банков и законодателей, которым придется выбирать, с какой проблемой бороться в первую очередь
Об этом пишет Bloomberg, цитируя министра финансов Германии Кристиана Линднера.
Мировая экономика все больше подвергается угрозе стагфляции, напоминающей испытания 1970-х годов, и это является проблемой для мировых финансовых руководителей, преодолевающих последствия войны в Украине.
Министры финансов и руководители центральных банков G7, встретившиеся сегодня, 19 мая, в Германии, выражают откровенную обеспокоенность тем, что стагфляции больше нельзя избежать.
"Война в Украине имеет дополнительные последствия для экономики. Это означает повышение инфляции вместе с потерей импульса восстановления после пандемии. Нам придется обсудить, что мы можем сделать во избежание сценариев стагфляции", - цитирует издание Линднер.
В среду, 18 мая, министерша финансов Джанет Еллен заявила, что "более высокие цены на продукты питания и энергоносители оказывают стагфляционный эффект, а именно угнетают производство и расходы и повышают инфляцию во всем мире".
В свою очередь глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что продолжит повышать ставки, пока не будет "четких и убедительных" доказательств того, что инфляция отступает. Тем временем рост цен в Великобритании достиг 40-летнего максимума, и глава Банка Англии Эндрю Бейли предупредил, что рост цен на продукты питания может иметь "апокалиптические" последствия для всего мира.
Справка. Стагфляция – это кризисное состояние экономики, при котором стагнация в производстве происходит одновременно с инфляцией.
- 19 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился на переговорах к министрам финансов G7 с просьбой предоставить финансовую помощь Украине для оперативных нужд бюджета.
- 13 мая Украина призвала членов Большой семерки передать нашей стране российские замороженные активы в сотни миллиардов долларов. Кроме того, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о переговорах со странами Большой семерки по поставкам ракетных систем залпового огня.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, 13 мая, посетил мероприятия G7 и ЕС. Также должны пройти переговоры с руководством Германии и Нидерландов с тем, чтобы скоординировать дальнейшую поддержку Украины.
- 15 мая, в видеообращении из Берлина министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что G7 положительно отреагировала на идею передавать арестованные российские активы на восстановление Украины.
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