Впереди еще много тренировок, прежде чем ВСУ будут готовы использовать танки Challenger 2 в бою
Глава минобороны Великобритании Бен Уоллес считает, что ВСУ смогут использовать танки Challenger 2 в бою, когда пройдут достаточную подготовку
Об этом сообщает Sky News .
Уоллес подтвердил, что первые британские танки прибыли в Украину , но сказал, что "впереди еще достаточно много тренировок", прежде чем украинские силы будут готовы использовать их в бою.
По словам министра, танки будут использоваться вместе с немецкими боевыми машинами пехоты Marder в составе бригады или боевой группы.
"Их (украинское военное) руководство должно упражняться и тренироваться в боевых действиях на уровне бригады или боевой группы - вести бой по образцу НАТО или по западному образцу", - сказал Уоллес.
Он не взялся спрогнозировать, когда, как и где начнется украинское контрнаступление, однако, по его мнению, у Украины есть желание начать его как можно скорее.
- Великобритания также объявила о намерении передать Украине снаряды с обедненным ураном.
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