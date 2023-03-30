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Впереди еще много тренировок, прежде чем ВСУ будут готовы использовать танки Challenger 2 в бою

30 мартa, 2023 четверг
13:20
Мир

Глава минобороны Великобритании Бен Уоллес считает, что ВСУ смогут использовать танки Challenger 2 в бою, когда пройдут достаточную подготовку

Об этом сообщает Sky News .

Уоллес подтвердил, что первые британские танки прибыли в Украину , но сказал, что "впереди еще достаточно много тренировок", прежде чем украинские силы будут готовы использовать их в бою.

По словам министра, танки будут использоваться вместе с немецкими боевыми машинами пехоты Marder в составе бригады или боевой группы.

"Их (украинское военное) руководство должно упражняться и тренироваться в боевых действиях на уровне бригады или боевой группы - вести бой по образцу НАТО или по западному образцу", - сказал Уоллес.

Он не взялся спрогнозировать, когда, как и где начнется украинское контрнаступление, однако, по его мнению, у Украины есть желание начать его как можно скорее.

Новости
Украина
военные силы Украины
Великобритания
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