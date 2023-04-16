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"Впереди едва ли не самая тяжелая из вершин, мы преодолеем ее": Зеленский поздравил украинцев с Пасхой

16 апреля, 2023 воскресенье
08:34
Общество

В воскресенье, 16 апреля, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина отмечает праздник Пасхи с непоколебимой верой в победу

Об этом он написал в facebook .

"Мы отмечаем сегодня праздник Пасхи с непоколебимой верой в нашу победу", - отметил президент.

По словам Зеленского, "мы прошли уже немалый путь. Впереди едва ли не самая тяжелая из вершин. Мы преодолеем ее. И вместе встретим свой рассвет, когда над всей нашей страной взойдет солнце. Это сине-желтое знамя. Оно непременно поднимется на всей нашей Богом данной земле, на всех временно оккупированных чертями территориях".

Также он подчеркнул, что "солнце засияет на юге, солнце засияет на востоке, солнце засияет в Крыму. Оранжевое солнце в мирном синем небе, и это свет справедливости. Христос Воскрес!".

  • 13 апреля Зеленский провел заседание Военного кабинета, где речь шла о мощных действиях наших сил обороны и поставок оружия.
Украина
Владимир Зеленский
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