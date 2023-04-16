Об этом он написал в facebook .

"Мы отмечаем сегодня праздник Пасхи с непоколебимой верой в нашу победу", - отметил президент.

По словам Зеленского, "мы прошли уже немалый путь. Впереди едва ли не самая тяжелая из вершин. Мы преодолеем ее. И вместе встретим свой рассвет, когда над всей нашей страной взойдет солнце. Это сине-желтое знамя. Оно непременно поднимется на всей нашей Богом данной земле, на всех временно оккупированных чертями территориях".

Также он подчеркнул, что "солнце засияет на юге, солнце засияет на востоке, солнце засияет в Крыму. Оранжевое солнце в мирном синем небе, и это свет справедливости. Христос Воскрес!".