"Впереди едва ли не самая тяжелая из вершин, мы преодолеем ее": Зеленский поздравил украинцев с Пасхой
В воскресенье, 16 апреля, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина отмечает праздник Пасхи с непоколебимой верой в победу
Об этом он написал в facebook .
"Мы отмечаем сегодня праздник Пасхи с непоколебимой верой в нашу победу", - отметил президент.
По словам Зеленского, "мы прошли уже немалый путь. Впереди едва ли не самая тяжелая из вершин. Мы преодолеем ее. И вместе встретим свой рассвет, когда над всей нашей страной взойдет солнце. Это сине-желтое знамя. Оно непременно поднимется на всей нашей Богом данной земле, на всех временно оккупированных чертями территориях".
Также он подчеркнул, что "солнце засияет на юге, солнце засияет на востоке, солнце засияет в Крыму. Оранжевое солнце в мирном синем небе, и это свет справедливости. Христос Воскрес!".
- 13 апреля Зеленский провел заседание Военного кабинета, где речь шла о мощных действиях наших сил обороны и поставок оружия.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.42
Покупка 37.42Продажа 38.19
-
EUR
Покупка 40.77Продажа 41.62
- Актуальное
- Важное