Вперед – к Победе: Резников поблагодарил США, Данию и Нидерланды за F-16
Министр обороны Алексей Резников подтвердил, что Дания и Нидерланды с согласия США готовы предоставить Украине истребители F-16 после завершения обучения наших пилотов.
Об этом Резников написал в твиттере.
"Великолепные новости от наших друзей в США! Нидерланды и Дания получили "зеленый свет" на передачу Украине F-16 после того, как наши пилоты завершат подготовку", - написал Резников.
По его убеждению, Украина доказала, что "невозможное действительно возможно".
"Наше войско продемонстрировало, что в нем много быстро учащихся людей. Мы скоро докажем, что победа Украина – неотвратимая", - подчеркнул министр.
Резников также поблагодарил партнеров и друзей в США, Нидерландах и Дании. "Вперед – к Победе", - подытожил он.
Что известно об истребителях F-16 для Украины
21 мая президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16. Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет использовать эти самолеты, чтобы избивать по территории РФ. Также советник Минобороны Юрий Сак заявил, что Украина надеется получить первые современные американские истребители F-16 осенью 2023 года.
В июле глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что первые истребители F-16 предположительно будут летать в небе Украины до конца марта 2024 года.
16 июля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил , что Штаты не будут откладывать обучение украинских пилотов на истребителях F-16, Байден разрешил европейским странам приступить к тренировкам.
22 июля Салливан также сказал , что украинские пилоты начнут обучение на истребителях F-16 в ближайшие несколько недель.
11 августа сообщалось , что первая группа украинских пилотов завершит обучение на истребителях F-16 не ранее следующего лета. Началу боевой подготовки будут предшествовать 4-месячные языковые курсы.
Впоследствии главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный встретился в Украине с начальником генштаба ВС Словакии. Среди тем обсуждения было обучение пилотов на истребителях F-16.
12 августа в Белом доме заявили, что Соединенные Штаты Америки могут приобщиться к тренировкам украинских пилотов на истребителях F-16 на своей территории, если "будет достигнут потенциал для обучения в Европе".
Впоследствии спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире Эспрессо рассказал , что работа по передаче F-16 Украине ведется ежедневно: процесс переговоров сложен - все страны, входящие в состав "авиакоалции", принимают коллегиальное решение.
А президент Румынии Клаус Иоганнис подтвердил , что страна будет обучать украинских пилотов на истребителях F-16: там откроют региональный учебный центр.
17 августа спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил , что Украина не сможет получить от западных партнеров истребители F-16 ближайшей осенью или зимой, поэтому необходимо усилить ПВО. В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг считает , что партнеры стали ближе к предоставлению F-16 Украине, а глава МИД Дмитрий Кулеба намекнул на хорошие новости в скором времени.
18 августа стало известно, что вице-премьер Нидерландов Вопке Хукстра подтвердил , что 17 августа Соединенные Штаты Америки одобрили отправку в Украину многоцелевых истребителей F-16
Также 18 августа советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан во время пресс-конференции подтвердил информацию об одобрении передачи Данией и Нидерландами F-16 Киеву.
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