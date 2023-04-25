Об этом и не только писали мировые медиа 25 апреля:

The New York Times

Весеннее наступление Украины делает огромные ставки на будущее войны, отмечает издание. Американские чиновники говорят, что ВСУ готовятся к контрнаступлению против российских войск уже в следующем месяце перед лицом огромных рисков. Ибо без решительной победы поддержка Западом Украины может ослабнуть, а Киев может оказаться под растущим давлением, чтобы начать серьезные мирные переговоры, чтобы прекратить или заморозить конфликт.

Разъяренные фермеры пробили объединенный фронт Европы в Украине. Журналисты пишут , что зерновое соглашение, которое сдвинуло украинский экспорт и смягчило глобальный продовольственный кризис, сейчас разжигает протесты в Румынии и у других решительных сторонников Киева. Восточноевропейцы конкурируют с дешевым украинским зерном, предназначенным для Африки и Азии.

Также отмечается , что после того, как ООН предложила продлить черноморское зерновое соглашение, которое позволило Украине транспортировать зерно из своих черноморских портов, Россия заявила, что обстоятельства не в пользу соглашения.

Речь идет и о том, что пока союзники Украины стремятся укрепить единство против агрессии России, Москва осуществила собственную дипломатическую инициативу во вторник, собрав чиновников оборонных ведомств трех стран, включая члена НАТО Турцию, чтобы обсудить войну в Сирии. На встрече присутствовал Иран, за которым, возможно, внимательно следил Запад.

Представители Организации Объединенных Наций призвали во вторник к гуманному обращению с военнопленными, захваченными Россией и Украиной, после того, как в социальных сетях появились аудиозаписи, якобы поощряющие казни без рассмотрения. Издание пишет , что военные командиры и власти с обеих сторон войны в Украине должны издавать "четкие и недвусмысленные приказы о защите" военнопленных и людей, не участвующих в боевых действиях, также они должны обеспечить "строгое соблюдение этих приказов".

The Washington Post

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил против Соединенных Штатов и их союзников в Совбезе ООН, предупредив, что их агрессия и устрашение подвели мир к "опасному порогу". Он пытался отвлечь критику по поводу вторжения его страны в Украину, обвинив США в установлении всех правил за счет других наций.

Издание утверждает , что одобрение глобальных лидерских способностей России падает практически во всех частях света. После вторжения в Украину в феврале прошлого года, согласно отчету "Рейтинг мировых лидеров" проведенного в 137 странах опроса, оно опустилось с 33% до 21%. Кроме того, одобрение руководства США среди украинцев резко выросло – на 29% по сравнению с предыдущим годом и достигло 66%.

Если Россия победит, а Украина рухнет, Центральная Европа "может быть следующей", - написали лидеры Польши, Словакии и Чехии, сообщает издание со ссылкой на письмо , в котором политики призвали США и других союзников продолжать поддержку Украины. По их словам, поражение России в Украине снизит шансы Соединенных Штатов и их союзников "пролить собственную кровь и получить дополнительные сокровища позже".

Несмотря на продолжающуюся собственную войну, Украина эвакуировала 138 человек из Судана, где сейчас бушует другой конфликт, пишет издание. О завершении спасательной операции во вторник в соцсетях сообщила украинская военная разведка. Официальные лица эвакуировали 87 граждан Украины в соседний Египет, а также граждан Грузии и Перу.

Reuters

Папа Римский Франциск в пятницу отправится с трехдневной поездкой в Венгрию, где, ожидается, война в Украине, миграция и христианские корни Европы станут главными темами его публичных обращений и частных разговоров с премьер-министром националистом Виктором Орбаном.

Украинские войска, базирующиеся на западном берегу реки Днепр, часто совершают рейды на восточный берег у города Херсона, пытаясь вытеснить российские войска, пишет издание со ссылкой на российского чиновника. Российские войска удерживали восточный берег Днепра у Херсона после отступления из Херсона в ноябре после месяцев оккупации, но ожидается, что Украина начнет весеннее контрнаступление, чтобы попытаться отбить больше территории.

Россия начала использовать свои новые боевые танки Т-14 "Армата" для обстрела украинских позиций, "но они еще не участвовали в прямых штурмовых операциях", сообщило во вторник государственное информационное агентство РИА со ссылкой на источник, близкий к делам, передает иностранное медиа.

Союзник Путина, экс-президент РФ Дмитрий Медведев заявил , что мир, вероятно, стоит на пороге новой мировой войны, и риски ядерного противостояния возрастают. Кремль также отверг то, что, по его мнению, было ложью о том, что у президента Владимира Путина были похожие двойники, заменявшие 70-летнего лидера, и что он проводил большую часть своего времени, укрываясь в ядерном бункере.

Группа проукраинских ученых призывает к более жестким санкциям Запада против России, включая снижение вдвое предельной цены на нефть до 30 долларов за баррель, введение полного эмбарго на российскую сталь, железо и бриллианты и установку легче конфисковать российские активы.

Министерство иностранных дел Швеции заявило , что высылает пятерых российских дипломатов за деятельность, несовместимую с их дипломатическим статусом, заметив, что правительство очень серьезно восприняло угрозу безопасности, которую представляет собрание российской разведки.

Издание пишет , что Украина будет добиваться "полной трансформации" шести городов, сильно пострадавших во время полномасштабного вторжения России, согласно программе реконструкции, которую премьер-министр Денис Шмыгаль объявил во вторник.

Politico

Президент Чехии Петр Павел заявил , что Китай не хочет мира в Украине. В одном из интервью бывший генерал НАТО утверждал, что Китай получает слишком много выгод от войны, чтобы играть миротворца. Поэтому нельзя доверять Пекину. Отмечается, что комментарии Павела прозвучали в тот момент, когда Китай пытается позиционировать себя как миротворца в Украине, недавно выдвинув туманную дорожную карту прекращения конфликта. И хотя большинство западных союзников скептически отнеслись к инициативам, некоторые страны, например Франция, настаивают на том, что Китай может играть важную роль в мирных переговорах.

The Guardian

Британские журналисты предлагают материал об Украинской Православной Церкви, связанной с Москвой, которая сейчас подвергается тщательной проверке. С ноября украинское государство проводит расследование по связанной с Москвой православной церкви, утверждая, что она является рукой Кремля, маскируя российскую пропаганду под религиозные учения. Как происходит процесс и что происходит внутри, говорится в тексте.

Разрушенный ФК "Мариуполь" возродился в Бразилии, пишет СМИ. Украинская община на юге Бразилии решила превратить свою местную футбольную команду в ФК "Мариуполь", клуб высшей лиги, расформированный после вторжения России в Украину, в знак солидарности со страной, охваченной войной. Команда примет форму, герб и логотип "Мариуполя" через год после того, как помещения и стадион украинского клуба были уничтожены во время вторжения РФ.

Во вторник министры спорта Великобритании и Франции настаивали на том, что российские и белорусские спортсмены никогда не должны соперничать на Олимпийских играх как нейтральные спортсмены, как это рекомендует Международный олимпийский комитет (МОК), поскольку они все еще могут финансироваться своими правительствами.

За атакой беспилотников в Севастопольской бухте стоит Киев, это подтвердили украинские власти, говорят в издании. Однако официальные лица опровергли заявления России о том, что атака поставила под угрозу работу зернового коридора.

По данным британской разведки, в апреле количество ежедневных потерь, которые несет Россия, упало примерно на 30%. В своем ежедневном брифинге разведки Министерство обороны сообщило, что падение, вероятно, связано с завершением зимнего наступления России, которое, как добавили, в основном провалилось. Сейчас Россия, скорее всего, готовит свои войска к контрнаступлению Украины.

Глава ООН и представители западных стран подвергли критике российского дипломата во время его председательства на заседании ООН в понедельник, обвинив Москву в нарушении устава ООН из-за нападения на Украину и оккупации части ее территории.

CNN

Война России против Украины перекроила карту неба, пишет издание, но не для китайских авиакомпаний. В первые дни вторжения в Украину Европейский Союз и Россия закрыли друг для друга свое воздушное пространство – до сих пор воздушная блокада. Теперь, когда Китай восстановил связь с миром после почти трех лет закрытия границ из-за Covid, приятная новость для возобновляемых мировых туристических рынков – некоторые представители европейской авиационной промышленности призывают к тому, что они считают неравными условиями игры.

Украинские военные заявили , что Москва сосредотачивает свои силы на штурме пораженного восточного города Бахмут и, соответственно, сокращает наступательные операции в некоторых других районах. По словам спикера Восточной группировки, ситуация в Бахмуте "иногда меняется, идет позиционная война".

Сообщается , что украинские военные заявили, что достигают "впечатляющих результатов" против российских войск на восточном берегу реки Днепр в Херсоне. "За последние три дня мы имеем достаточно впечатляющие результаты нашей боевой работы", – сказала представитель Южного командования ВСУ в национальном эфире во вторник.

Руководитель российской частной военной компании (ЧВК Вагнера) Евгений Пригожин, похоже, возразил , что его отношения с российским министерством обороны улучшились. Это произошло после того, как американский Институт изучения войны (ISW) предположил, что отношения между двумя сторонами были "налажены" с целью заставить президента России Владимира Путина прекратить наступательные операции в Украине.

Москва заявила , что намерена озвучить позицию России на второй день заседания Совета Безопасности ООН, где она является председательствующим членом, несмотря на "трудности", с которыми она сталкивается. На брифинге с журналистами во вторник спикер Кремля Дмитрий Песков признал вызовы, с которыми столкнулась российская делегация в ООН в Нью-Йорке, но заявил, что они продолжат свои усилия.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в том, что она делает "все, чтобы полностью уничтожить [Украину]" после российского ракетного удара по Купянску Харьковской области, в результате которого два человека погибли и 10 получили ранения.

Gazeta Wyborcza

Польское издание пишет, что Россия продолжает похищать детей из Украины. В деле был белорусский след, поскольку один из представителей белорусской оппозиции Павел Латушко утверждает, что Беларусь причастна к незаконной депортации украинских детей с оккупированных территорий, и у них есть доказательства этого. Больше в тексте .

Автопроизводитель Mercedes покинул Россию, но с правом вернуться после снятия санкций. После полугода переговоров Mercedes-Benz продала подмосковное консульство и автозавод. Но германский концерн обеспечил возможность вернуть эти активы после отмены санкций против России. Российский автодилер "Автодом" объявил во вторник о завершении покупки российских активов Mercedes.