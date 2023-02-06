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Война с Россией: хроника
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Впечатление, что анонсированное наступление россиян сконцентрировано только на Бахмуте, - нацгвардеец Назаренко

6 февраля, 2023 понедельник
16:25
война с Россией

Заместитель командира батальона "Свобода" Владимир Назаренко сообщил, что противник продолжает концентрировать большие силы для захвата Бахмута

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"Кажется, что вся эта шумиха вокруг весеннего наступления российского мобилизованного мяса происходит сейчас в Бахмуте. Ежедневно враг несет большие потери. Если посчитать, то за вчера на одном из участков было уничтожено 20 российских оккупантов. По всему участку фронта ежедневно ВСУ ликвидируют более 500 оккупантов. "Я уже не говорю о раненых. Поэтому, если посчитать, сколько они мобилизовали россиян для войны, то с такими темпами их хватит на несколько месяцев", - рассказал Назаренко.

Заместитель командира батальона "Свобода" считает, что россияне концентрируют большие силы на Восточном направлении

"Мы, бойцы и офицеры ВСУ, очень внимательно следим за заявлениями и информацией от Генштаба о том, что есть угроза наступления с Севера и Запорожья. Однако также видим информацию, что сейчас не наблюдается большого скопления российских войск для масштабного наступления. Именно поэтому, мы считаем и видим, что враг сконцентрировал все остатки своих сил в Донецкой и Луганской областях", - добавил он.

Россия
военные силы Украины
Донетчина
Бахмут
Соледар
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