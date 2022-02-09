"Впечатление, будто Макрон абстрактно представляет, о чем идет речь, но ощутил потребность в новых правилах": Кулеба заявил, что систему безопасности в Европе не будут определять без Украины
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что правила и система безопасности в Европе будут разрабатываться с участием Украины, ведь именно в нашем государстве сейчас решается будущее евроатлантической архитектуры безопасности
Об этом министр сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.
"Что касается комментария Макрона о новой системе безопасности в Европе, то из той информации, которой я владею, я могу сказать, что у меня есть впечатление, что он сам еще достаточно абстрактно представляет, о чем идет речь. Но он очевидно лично остро ощутил потребность в каких-то новых правилах", - заявил Кулеба.
Глава МИД добавил, что эти новые правила не будут разрабатываться без Украины, ведь она была и будет интегрирована в процесс выработки решений, касающихся безопасности в Европе.
"Можно, безусловно, что-то придумать, приехать и сказать: дорогая Украина, а мы тут вот хотим так. А мы скажем: мы не хотим. Они поедут дальше, будут дальше думать. Нормальный переговорный процесс", - сказал министр.
Также Кулеба подчеркнул, что Украина не будет выполнять Минские соглашения по условиям России. И к этому не склонял Макрон, после того как приехал в Украину из Москвы.
"Соглашения в принципе являются сложным документом, да еще и Россия интерпретирует их таким образом, чтобы еще больше сделать их невыгодными для Украины. Это не значит, что мы не будем выполнять Минские соглашения в принципе, но выполнять на российских условиях, в частности через прямой диалог с "ДНР" и "ЛНР", на чем категорически настаивает Россия, мы не будем. Это наша принципиальная позиция", - подчеркнул Кулеба.
- Напомним, 7 февраля президент Франции провел переговоры с Владимиром Путиным по Украине. Эммануэль Макрон заявил, что визитом в Москву стремился предотвратить эскалацию конфликта РФ и Украины и эта цель для него выполнена. После переговоров он отметил, что нужно найти путь мира и стабильности в Европе и построить собственные гарантии безопасности.
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Позже Макрон опроверг, что говорил с Владимиром Путиным о "финляндизации" Украины.
- Кулеба заявил, что Украина на встрече советников Нормандского формата 10 февраля попытается разблокировать работу ТКГ.
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